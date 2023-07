Le rosse tornano a sfilare al monastero del Lavello. Dopo il successo della prima edizione della scorsa estate, riecco il raduno di Ferrari organizzato nel piazzale vicino al complesso religioso in riva all'Adda a Calolziocorte. La manifestazione dal titolo "Il Cavallino - le rosse al monastero del Lavello" è in programma domenica 9 luglio alle ore 10.

"Sarà un'occasione per unire la passione per i motori e per le auto di lusso con la cultura e la valorizzazione del Lavello, all'insegna dell'aggregazione e del richiamo di visitatori e turisti - commenta Roberto Monteleone, presidente della fondazione di Santa Maria del Lavello - Oltre a vedere le Ferrari, le persone presenti potranno infatti visitare uno dei luoghi più suggestivi della Valle San Martino, tra cultura e e passione. Vi aspettiamo numerosi".