Al via la seconda edizione del Lecco Mountain Festival, un evento dedicato alla monta- gna e all’alpinismo, alla cultura e alle tradizioni dei territori montani, pronto a sbarcare sulle sponde del Lario dal 15 al 18 ottobre 2020.

Tra i protagonisti di questa seconda edizione, che conferma la propria presenza annuale sulla sponda orientale del Lago di Como, ci sarà Alessandro Baù. Venerdì 16 ottobre Baù racconterà per la prima volta in Italia la sua recente impresa alle Tre Cime di Lavaredo, la via “Space Vertigo” aperta nell’agosto 2020.

La serata inaugurale del Festival però (giovedì 15 ottobre) è la serata dell’Alpinismo Lecche- se, che nel 2019 aveva esordito con le imprese della cordata Ratti-Vitali, e che nel 2020 vede come protagonista una ricorrenza recente e molto cara al pubblico lecchese: i 20 anni della solitaria invernale della via Solleder in Civetta di Marco Anghileri. La serata sarà un mo- mento per ricordare l’indimenticabile “Butch”, attraverso le sua impresa del 2000 (che ha le radici profonde tra le guglie della Grignetta), le sue montagne, la sua famiglia e i suoi amici.

A chiudere la rassegna (sabato 17 ottobre) ci sarà la consegna del Premio Stile Alpino, asse- gnato da una prestigiosa giuria composta da soli alpinisti alle ascensioni più importanti su ghiaccio e roccia messe a segno nell’anno appena trascorso, nel range 1 settembre 2019-30 agosto 2020. I nomi dei candidati verranno resi noti entro lunedì 12 ottobre. I candidati sa- ranno a Lecco la sera della consegna del Premio.

Ad aprire la serata del sabato sarà Serafino Ripamonti, che racconterà la storia dei Ragni di Lecco nei 30 minuti che precedono la consegna del Premio. Un ulteriore ricordo di quanto Lecco sia una città di predestinati!

Il festival conferma quindi la trilogia di eventi “Alpinismo Lecchese”, “Il grande Alpinismo” e il “Premio Stile Alpino”, ma dovrà necessariamente rinunciare al Rampega Boulder e al Mountain Street Food che, per quanto era inizialmente prevista una seconda edizione di più alto profilo rispetto al 2019, non potrà essere svolta per via del pericolo di contingentamento.

Tutte le serate del Festival si terranno presso l’Auditorium Casa dell’Economia – Camera di Commercio di Como- Lecco, Via Tonale 28/30 - Lecco