"Tana libera tutti", Veltroni racconta online la storia di Sami Modiano a 1.500 alunni lecchesi

Si presenta davvero ricca la giornata di lunedì 22 marzo per Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco e giunta alla dodicesima edizione. Infatti se alla mattina sono previsti due incontri per le scuole (dalla quarta elementare alla terza media), alle 18 ci sarà spazio per un evento pubblico.

Tante iniziative con "Leggermente"

Si parte alle ore 9 con Walter Veltroni che presenterà il libro "Tana libera tutti" (Feltrinelli), che racconta la straordinaria storia di Sami Modiano, deportato da bambino in un campo di sterminio e che da adulto ha capito perché doveva raccontare questa tragedia. Sami Modiano ha solo otto anni quando viene espulso dalla scuola. Abita a Rodi, all'epoca territorio italiano, dove frequenta la scuola elementare. Da quel giorno Sami smette di essere un bambino e diventa un ebreo. Con il padre e le sorelle vive con difficoltà le restrizioni delle leggi razziali, fino al rastrellamento dell'intera comunità ebraica. Sami e la sua famiglia dopo un mese di viaggio in condizioni disumane arrivano al campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau.

Veltroni - che sulla storia di Sami Modiano ha realizzato nel 2018 il docufilm "Tutto davanti a questi occhi" - incontrerà gli studenti anche mercoledì 24 sempre alle 9: complessivamente ai due appuntamenti sono iscritti 1500 studenti.

L'autrice Viviana Mazza parla di Greta Thunberg

Lunedì 22 alle ore 10 spazio invece a Viviana Mazza e al suo "Greta. La ragazza che sta cambiando il mondo" (Mondadori). Nel suo ultimo libro la giovane giornalista del Corriere della Sera racconta la storia di Greta Thunberg, la ragazza svedese che ha iniziato a saltare le lezioni di scuola del venerdì per protestare in favore del clima e che ha portato alla ribalta internazionale la situazione ambientale del nostro pianeta. Greta ha deciso che, se gli adulti non fanno niente per risolvere la questione, tocca alle ragazze e ai ragazzi costringerli a non distruggere il loro futuro. A questo incontro con Viviana Mazza - tra le prime in Italia a parlare ai più giovani di Malala Yousafzai nel libro "La storia di Malala raccontata ai bambini" - si sono iscritti quasi 500 studenti.

Il direttore Sallusti presenta il suo libro ai lecchesi: incontro online lunedì 22 marzo alle 18

Infine alle ore 18 sarà la volta del direttore de "Il Giornale" Alessandro Sallusti, autore di "Il sistema. Potere, politica affari: storia segreta della magistratura italiana" (Rizzoli), un libro-intervista di grande valore giornalistico che vede al centro Luca Palamara, magistrato ed ex presidente dell'Anm. Per seguire l'evento con Sallusti, aperto al pubblico, occorre andare sul sito www.leggermente.com e iscriversi.

Leggermente, organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia, può contare sulla collaborazione di numerosi enti e reatà locali. Per conoscere il programma completo e gli aggiornamenti è possibile consultare il sito www.leggermente.com.