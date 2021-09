All'Hemingway la presentazione del nuovo libro di Germana Marini

Giovedì 16 settembre alle ore 18.45 in piazza XX settembre a Lecco, al lounge bar Hemingway, all'interno della rassegna "il libro e il lago" organizzata dal professor Samuele Scognamiglio, avrà luogo la presentazione del volume scoop della scrittrice Germana Marini, La Gioconda sotto la tovaglia di mia nonna. In merito allo stesso relazionerà il professor Paolo Gulisano, scrittore, saggista e critico.

"Il clamoroso retroscena sul furto de La Gioconda, finalmente svelato in una documentazione senza precedenti", si legge sulla quarta di coperta del libro, che sta riscuotendo sempre più successo. L'opera della Marini, pubblicata dalla notissima Editrice Carabba di Lanciano (Chieti), è presente nelle maggiori librerie e in tutti i digital Store, e ulteriori presentazioni sono state richieste in numerose località, italiane ed estere.

"È davvero strepitoso - scrive il prefatore del libro Roberto Allegri - ciò che si scopre immergendosi in quest'appassionata 'storia di famiglia', discretamente nascosta per un così lungo tempo, ed ora non più taciuta da Germana Marini, per rendere giustizia al cugino Vincenzo Peruggia, la cui vera personalità non è mai chiaramente emersa. Vicenda dall'autrice del testo nei minimi dettagli appresa dalla viva voce di una zia, testimone diretta di quei fatti lontani, sino al presente interpretati in modo decisamente improprio. Erroneo".

Continua l'Allegri: "Cosa si chiede ad un libro? O meglio, che cosa chiedo io ad un libro, quando sto per cominciare a leggerlo? Per prima cosa, che sia onesto, che sia sincero. 'Non devi far altro che scrivere una frase sincera', spiega Ernest Hemingway in Festa Mobile. 'Scrivi la frase più sincera che sai'. E se lo dice lui, vale la pena crederci. Non importa infatti quanto uno scrittore sia bravo: se scrive di qualcosa che non conosce, che non ha vissuto o che non ha amato, lo si capisce immediatamente. Inoltre a un libro e al suo autore chiedo la passione. In ogni pagina, a ogni riga, voglio sentire che l'autore è innamorato della storia, innamorato folle di quanto sta raccontando. Ho chiesto le stesse cose anche a questo libro di Germana Marini, onesto e appassionato. Del resto, non poteva essere diversamente. L’autrice è una poetessa e una scrittrice che conosce il proprio lavoro e questo lo si vede bene, riga dopo riga".

Durante la presentazione saranno esposte opere dei validissimi pittori Lorena Olivieri, Fabrizio Martinelli e Alessandro Lavecchia. Appuntamento a giovedì 16 settembre.

