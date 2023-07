Tipico Eventi approda per la prima volta a Valmadrera con il gustosissimo e divertentissimo format “Live Street Food Festival”, un evento dedicato alla cucina nazionale e internazionale su ruote, abbinata all’intrattenimento per eccellenza: la musica! L’area lago Parè verrà addobbata a festa per far vivere ai suoi ospiti un viaggio gastronomico e musicale di tre giornate all’insegna del buon cibo e dello stare insieme.

La manifestazione aprirà venerdì 14 luglio dalle ore 18:00 fino alle 24.00, sabato 15 luglio dalle 11.00 alle 24.00 e domenica 16 luglio dalle 11.00 alle 22.30.

Durante gli orari di apertura indicati troverete, sempre presenti, i migliori street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione di ottime birre e una comoda area tavoli.

Oltre al cibo, vi aspetta anche tantissima musica dal vivo: tre grandi concerti per tre grandi serate! Venerdì alle 21.30 suoneranno i VASCOMBRICCOLA, tribute band del grande Vasco Rossi. Sabato sempre alle 21.30 potrete ripercorrere i migliori successi della storia della musica italiana con i PUNTO IT. Infine nella serata di domenica alle 20.30 i NOXOUT vi faranno ballare con i più grandi successi pop-rock italiani e internazionali.

L’ingresso all’evento e alle serate è sempre gratuito.