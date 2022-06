Festa della musica 2022 a Mandello

Mandello torna in piazza per la Festa della musica 2022, finalmente senza restrizioni come accaduto invece lo scorso anno, quando si svolse ancora in epoca pandemica. I musicisti si esibiranno in diversi angoli del paese, per la precisione tredici. Per una giornata intera, martedì 22 giugno, la musica risuonerà tra le vie mandellesi regalando ai cittadini e ai numerosi visitatori stranieri un po' di sana spensieratezza.

L'Amministrazione comunale mandellese ricorda che sono disponibili parcheggi gratuiti alla Beata Vergine del fiume, in Piazza Mercato, nel piazzale della Moto Guzzi, in via Dante, a Molina e alla stazione. Le esibizioni si svolgeranno dalle 18.30 alle 23. In caso di mal tempo la manifestazione verrà annullata.

L'elenco delle vie coinvolte e gli artisti

1 - Fondazione Carcano - Via delle Erbe Associazione Lago di Conio in Musica

2 - Mamma ciccia Bistrot - Piazza XXV Aprile Roberto Vacante

3 - Bar Roma - Piazza Roma 37 SurfinClaire and the whisky Rockers

4 - Gelateria Costantin - Piazza Italia 700 metri sopra il cielo

5 - Sibella Tulio - Piazza Garibaldi Khorakandrè

6 - GoodVibes - Chiosco dei giardini Silvestro e Radio Blues

7 - Lido Orchestra scuola Stoppani

8 - Bar S. Lorenzo - Via Manzoni 81 Annalisa, Michelmo, Nino e Giovanni

9 - Elefante Rosa -Via Manzoni 27 Bistecche al sangue

10 - Antica officina - Via Cavour 8 Zumba Fitness

11 - Enoteca Comici - Via Montello 1 Freaky jam

12 - Old rivo - Piazza IV Novembre 2 Franco Giattreda

13 - Project Rock School - Viale Costituzione Ragazzi PRO (dalle ore 17 alle ore 19).