A Mandello si parla di immigrazione "oltre i luoghi comuni"

"L'accoglienza comincia dallo sguardo. L'immigrazione oltre i luoghi comuni". Questo il titolo della serata organizzata a Mandello del Lario per riflettere e dialogare su un tema che vede anche il nostro Paese al centro di un fenomeno epocale, complesso e di stretta attualità. A proporre l'incontro su queste tematiche, l'associazione "Voci vicine, voci lontane" con Les cultures. L'appuntamento si terrà al Teatro San Lorenzo sabato 14 ottobre alle ore 20.30 e sarà preceduto alle 19.30 da una degustazione dal sapore afro-italiano.

L'incontro sarà moderato dalla giornalista Chiara Zappa (nella foto) e vedrà l'intervento di Maurizio Ambrosini, professore dell'Università degli studi di Milano. Il relatore della serata, patrocinata dal comune mandellese, ricopre l'incarico di docente di sociologia delle migrazioni presso l'ateneo del capoluogo lombardo. Inoltre nel suo curriculum professionale, spicca il lavoro di insegnamento che svolge da diversi anni all'Università di Nizza e dal 2019 nella sede italiana della Stanford University.

Inoltre, Ambrosini, è responsabile scientifico del Centro studi Medì (Migrazioni del Mediterraneo) di Genova, dove dirige la rivista Mondi migranti e la scuola estiva di sociologia delle migrazioni. Collabora con il quotidiano Avvenire e con lavoce.info. Dal luglio 2017 fa parte del Cnel dove è responsabile dell'organismo di coordinamento delle politiche per l'integrazione dei cittadini stranieri.

L'ospite della serata è inoltre autore di oltre 300 pubblicazioni tra volumi, saggi, e articoli. I suoi lavori sono stati tradotti in inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese e cinese per la loro veicolazione a vasto raggio. Un relatore quindi con alte potenzialità e conoscenza della materia posta sotto i riflettori al teatro San Lorenzo di Mandello del Lario. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)