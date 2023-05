Prezzo non disponibile

Il programma di maggio e giugno 2023:

“LE PAROLE DI MANZONI” – INIZIATIVA SUI SOCIAL NETWORK Si.M.UL.

Treccani Cultura /Si.M.U.L.

Il giorno 7 di ogni mese “Le parole di Manzoni” In collegamento con il Festival Treccani / Le parole valgono. Ogni mese verrà proposta la pubblicazione sulle pagine Facebook e Instagram del Si.M.U.L. di una parola emblematica del pensiero e dell’opera di Alessandro Manzoni, commentata e con la citazione dal testo manzoniano

LINEE LECCO PER MANZONI

Inserimento sulle fiancate della flotta dei dieci Bus Gran Turismo dell’Azienda, già intitolati ai principali personaggi de “I promessi sposi”, di ritratti selezionati dalle Collezioni del Museo Manzoniano di Lecco. Le opere sono state scelte dalla Direzione del Museo in accordo con la Compagnia e i sui consulenti per la Comunicazione e sono accompagnate da una loro rielaborazione grafico-creativa, veicolando la promozione del Museo Manzoniano ai turisti grazie alla citazione della provenienza dell’immagine.

LO SPORT AMBASCIATORE DI MANZONI

Iniziative di comunicazione per la promozione dei luoghi manzoniani e del Museo Manzoniano di Lecco nelle città coinvolte dal Campionato italiano di Pallavolo. A cura della unione sportiva Alberto Picco e R.E.S.

FRANCOBOLLI MANZONIANI

In collaborazione con Elvio Codega, collezionista di cimeli manzoniani

CAMMINATA MANZONIANA:

Domenica 1° Ottobre. A cura di LTM

PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “A. MANZONI – CITTA’ DI LECCO

A cura di Assocultura – Confcommercio Lecco – 50&Più

Premio alla Carriera

Premio al Romanzo Storico

FESTIVAL DELLA LINGUA ITALIANA - TRECCANI CULTURA

Le parole valgono

FESTIVAL “LECCO CITTÀ DEI PROMESSI SPOSI ”

“Gli uomini e il tempo mi diran chi sono?”

INCONTRI

Più di trenta appuntamenti, da maggio a dicembre 2023

Convegni, conferenze, spettacoli teatrali e musicali, visite guidate tematiche dei Musei e dei Luoghi ”manzoniani” e laboratori creativi per famiglie e bambini a cura di Assessorato alla cultura/ Si.M.U.L., in collaborazione con studiosi Italiani e stranieri, artisti e associazioni culturali del territorio

MAGGIO

Mercoledì 3 maggio, ore 15, chiesetta di Sant'Egidio a Bonacina

Alla scoperta dei personaggi de I promessi sposi: Renzo

Lettura interpretata con introduzione promossa dal Giglio, in collaborazione con l'associazione Promessi Sposi in circolo - lettura popolare

Iniziativa riservata agli over 60.

Informazioni e prenotazioni: Il Giglio, tel. 0341 287592 - 348 5272116

Venerdì 5 maggio, ore 21.00, Teatro Invito

“Ei fu... Invito al 150° di Alessandro Manzoni”

Saluto di Simona Piazza (Vicesindaco – Assessore alla Cultura del Comune di Lecco)

Interventi teatrali di Luca Redaelli (regista e attore) – dialoghi con Mauro Rossetto (Direttore Museo Manzoniano di Lecco)

A cura di Teatro Invito - In collaborazione con Comune di Lecco - Assessorato alla Cultura / Si.M.U.L.

Informazioni e prenotazioni: Teatro Invito - 0341.1582439 - info@teatroinvito.it - prenotazioni@teatroinvito.it

Venerdì 12 maggio, Villa Manzoni, ore 18

“Una storia così bella: come la nuova traduzione americana de I promessi sposi restituisce al romanzo la sua dimensione popolare”

In occasione della nuova edizione statunitense in lingua inglese (Modern Library, 2022) Mauro Rossetto e Paola Italia (Università degli Studi di Bologna) dialogano con l’autore Michel Moore (italianista, interprete della Rappresentanza Permanente italiana all'Onu), autore della traduzione.

Venerdì 19 maggio, Biblioteca Civica, Area 58 o Giardino, ore 17.00

“E venne quel benedetto giorno …”

Letture di brani da I promessi sposi, con Luca Radaelli e Giusi Vassena.

A cura di Teatro Invito, collaborazione e contributo di Parco Adda Nord

Domenica 21 maggio, Villa Manzoni, ore 14.30

“Le donne di Alessandro tra storia e letteratura”

Visita guidata con dimostrazione di acconciatura manzoniana nelle Scuderie

A cura di Marta Civilini / Settore Turismo del Comune di Lecco

Ingresso libero – prenotazione obbligatoria

Informazioni e prenotazioni: tel. 0341 481485 oppure presso l’Infopoint Lecco in Piazza XX Settembre

Giovedì 25 maggio, Palazzo delle Paure, ore 18

“La giustizia degli uomini secondo Alessandro Manzoni: la Storia della Colonna Infame”

Convegno. Intervengono: Enrico Manzi (Presidente 2^ Sez. Penale, Corte d’Appello di Milano), Alberto Barzanò (Università Cattolica, Milano) e Mauro Rossetto

Coordina: Giovanni Priore (Avvocato)

Incontro organizzato dai Rotary Club Manzoni-Lecco-Le Grigne.

Martedì 30 maggio, Villa Manzoni

Iniziativa per il ventennale dell’associazione “Ospiti per casa”, degli operatori dell’Hosting in provincia di Lecco

A cura dell’Associazione “Ospiti per casa”, in collaborazione con il Comune di Lecco

Mattino :

ore 10: Visita guidata, riservata agli operatori dell’hosting, delle nuove installazioni nel percorso dei Luoghi Manzoniani, a cura dei Servizi educativi, illustrazione della App “Lecco città dei promessi sposi” e degli altri materiali informativi per i turisti

Pomeriggio :

ore 14.30: visita guidata del Museo Manzoniano, riservata agli operatori e familiari, a cura del Direttore del Museo

ore 16: Workshop “La valorizzazione turistica del patrimonio culturale manzoniano” programma da definire

ore 18: aperitivo con i prodotti tipici del Territorio in Cantina e nella Corte dei Rustici

GIUGNO

Sabato 3 giugno, Villa Manzoni, ore 21

“Intersezioni manzoniane. Diverse fonti per un romanzo solo”

Spettacolo con letture teatrali, a cura di Gian Luigi Daccò. Regia di Filippo Soldi

I venticinque lettori. Gruppo di cultura manzoniana

Margherita Santomassimo, pianoforte

Domenica 4 giugno, Villa Manzoni, ore 18

Concerto della Manzoni Junior Band – Banda Manzoni Lecco

Sabato 10 giugno, Villa Manzoni e percorso dei Luoghi Manzoniani, ore 10

“I personaggi dei Promessi sposi raccontano Alessandro Manzoni”

Visita guidata del Museo Manzoniano e dell’itinerario con le nuove istallazioni creative “Ieri come oggi. I Promessi sposi son qui”.

Con interventi di lettura di brani dal capolavoro di Alessandro Manzoni.

A cura di Fedora Olivadese e Ina Cara (Si.M.U.L. – Servizi educativi)

Partecipazione gratuita – Prenotazione obbligatoria

Venerdì 16 giugno, Villa Manzoni, ore 21

“Il racconto dei Promessi Sposi”

Teatro Invito

Partecipazione gratuita – Prenotazione obbligatoria

Domenica 18 giugno, Villa Manzoni, ore 15

“Gioca a Villa Manzoni”

Itinerario ludico nel Museo Manzoniano e nella Galleria d’Arte moderna, per bambini da 6 a 12 anni, con la nuova dispensa per piccoli visitatori, in Italiano e Inglese

A cura di Fedora Olivadese e Arianna Gallo (Si.M.U.L. – Servizi educativi)

Partecipazione gratuita - Prenotazione obbligatoria

Domenica 25 giugno, Villa Manzoni, ore 10 -17

Visite guidate del Museo Manzoniano

A cura del Gruppo Guide Lecco