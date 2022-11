Concerto gospel a scopo benefico all'auditorium di Merate

L’Associazione Sorelle di Reparto, che da anni sostiene il Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura delle leucemie infantili e delle malattie ematologiche pediatriche, ha organizzato un concerto gospel presso l’Auditorium comunale di Merate "Giusy Spezzaferri", in Piazza degli Eroi 3. L'appuntamento è per venerdì 2 dicembre alle ore 21.

Ad animare la serata sarà il coro “InContro Canto”, coro dall’anima gospel e spiritual che vanta un’esperienza trentennale e che si è sempre distinto per una grande attenzione e sensibilità a temi e cause sociali. Con esibizioni in tutta Italia, le talentose voci hanno portato la loro anima soul e la loro sensibilità in luoghi magici.

"Vi aspettiamo numerosi per una serata preziosa nel contenuto e nell’intento perché se sappiamo quanta strada è stata fatta finora nel mondo della cura, il nostro pensiero è rivolto sempre a guarire un bambino in più" - spiegano i promotori dell'iniziativa.

I biglietti saranno in vendita la sera stessa presso l’Auditorium, con prevendita presso Peregolibri-Barzanò (Info al numero: 3476864890, Carlotta). Per l'ingresso è prevista una donazione libera a partire da 20 euro.