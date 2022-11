Teo Teocoli porta in scena i suoi personaggi per aiutare "Il Nespolo"

Teo Teocoli per la prima volta in carriera salirà su un palco a Merate: lo farà martedì 29 novembre, alle ore 21, al cineteatro Manzoni, in oratorio, portando in scena lo spettacolo «Tutto Teo». La serata è organizzata

dall’associazione Fabio Sassi - Il Nespolo, dagli Amici del Giornale di Merate e da Duepunti: l’intero ricavato verrà devoluto in beneficenza per l’acquisto di preziose attrezzature per l’hospice di Airuno che quest’anno celebra il 20° anno di fondazione.

L’artista snocciolerà aneddoti sulla sua lunga carriera, ma racconterà anche di se stesso e della sua vita straordinaria, che lo ha portato a conoscere personaggi del calibro di Salvador Dalì. E poi canterà, imiterà e interpreterà i personaggi che lo hanno reso celebre, veri e propri pezzi di storia della cultura pop italiana.

"Con Teo lavoriamo da tanti anni ed è un caro amico - raccontano Giovanna De Capitani e Maurizio Rezzoli, Ceo e general manager dell’agenzia Duepunti srl di Cernusco Lombardone - Quando gli abbiamo raccontato della finalità benefica della serata ha subito accettato con piacere: crediamo che per i meratesi possa essere una bella occasione per assistere allo spettacolo di un grande artista, che sul palco mette tutto se stesso risultando molto coinvolgente. Di recente lo abbiamo portato a Carate e abbiamo registrato il tutto esaurito, con oltre 700 spettatori presenti in sala, lo stesso ha fatto in tanti altri teatri".

Sarà un "Tutto Teo" di nome e di fatto

«Teo è un artista molto selettivo, sceglie un numero limitato di date ma quando sale sul palco dà tutto quello che ha: si fa fatica a farlo smettere... - raccontano col sorriso De Capitani e Rezzoli - Gli bastano una sedia e un accessorio per trasformarsi nel giro di pochi secondi in uno dei suoi personaggi più iconici. E poi è bravissimo a cantare, oltre che a imitare: quando fa Adriano Celentano c’è da sbellicarsi dalle risate». Lo spettacolo, come anticipato, ha una finalità nobile: acquistare 12 sistemi antidecubito di ultima generazione per garantire sollievo ai pazienti dell’hospice Il Nespolo di Airuno gestito dall’associazione Fabio Sassi.

L'obiettivo? Acquistare 12 sistemi antidecubito di ultima generazione

«I sistemi antidecubito di cui abbiamo bisogno sono di fatto dei materassi dotati di una tecnologica specifica in grado di garantire sollievo ai pazienti allettati - ha spiegato il presidente della Fabio Sassi Daniele Lorenzet - Sono parecchio costosi: si parla di oltre 2mila euro ciascuno, moltiplicati per i 12 posti letto della struttura". Un’occasione unica, insomma, per trascorrere una serata divertente ma al tempo stesso contribuire alle necessità dell’hospice Il Nespolo di Airuno gestito dall’associazione Fabio Sassi.

L’iniziativa si avvale pure del patrocinio di Rotary, Lions Club e As Atletica Merate ed è sponsorizzato da Cab Polidiagnostico È possibile prenotare il proprio posto recandosi al cineteatro Manzoni tutti i lunedì e giovedì dalle 21 alle 22; è possibile farlo anche collegandosi al sito https://spettacolo-teoteocoli merate.eventbrite.it. Dopo aver compilato il format si dovrà fare il bonifico all’Associazione Fabio Sassi dell’importo della donazione (contributo minimo 50 euro a posto) - IBAN IT77K0503451532000000019358 e inviare copia del bonifico a tesoreria@fabiosassi.it indicando il nome della persona a cui è riferita la prenotazione. Per informazioni è possibile contattare Maurizio al 335-5895184 (anche Whatsapp).