Un evento natalizio arricchisce il calendario lecchese. UGT Valmadrera invita tutti al suggestivo evento Christmas in Val, un incantevole mercatino di Natale che si svolgerà domenica 17 dicembre, nel il piazzale del mercato di Valmadrera, in via Molini.

Dalle ore 9.30 alle 16.00, i visitatori avranno l'opportunità di immergersi completamente nell'atmosfera natalizia, esplorando bancarelle artigianali, hobbisti, vintage. Queste offriranno una vasta gamma di opzioni ideali per trovare regali unici per amici e familiari. Per arricchire ulteriormente l'esperienza, sarà disponibile un'area ristoro attiva per tutta la durata dell'evento, offrendo deliziosi prodotti tipici natalizi.

Il mercatino di Natale di Valmadrera

“Questo non sarà il classico Mercatino delle Pulci - assicura Christian Vassena, presidente dell’UGT -. Abbiamo accuratamente selezionato le migliori bancarelle dei nostri espositori per creare un'atmosfera davvero speciale in occasione del Natale. Vi aspettiamo numerosi!”.

L'ingresso all'evento è gratuito.

Per ulteriori dettagli sull'evento, scrivere una mail a eventi@turismovalmadrera.it, oppure consultare i nostri canali social:

• Facebook: “Turismo Valmadrera”

• Instagram: @turismovalmadrera