Mini - Live artistic session

BriUp Festival lancia le MINI Live Session, una serie di quattro eventi per unire ogni volta progetti artistici e musicali negli spazi della libreria Peregolibri di Barzanò.



25/01: Jasmine Prezioso x A Flower Tide

29/02: Collettivo Aleph x Mesoglea

28/03: Teste di Idra x Collagene Set di ASO e Daniele Rossi

02/05: Rossana La Verde x Martini Police

20.45

Peregolibri, via dei Mille 25 Barzanò (LC)

Prima di svelare le date e la location per l’edizione del 2024, sarà proposta un’iniziativa fuori-festival che rinnova l’impegno di BriUp, Peregolibri e del magazine IndieVision ad offrire uno spazio di condivisione, dialogo ed esposizione dell’arte emergente. Nei mesi a venire in ogni appuntamento verrà presentato in coppia un progetto artistico e uno musicale, con il fine di allestire musicalmente e artisticamente gli spazi della libreria Peregolibri di Barzanò. Quattro in tutto le coppie individuate per le quattro esibizioni musicali e le quattro mostre (della durata di un mese) a partire dalle fine di gennaio sino a maggio.

Le serate verranno registrate e, nelle settimane successive, pubblicate sui canali social di IndieVision, accompagnate da un'intervista collettiva ai protagonisti del progetto artistico e di quello musicale.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 25 gennaio a partire dalle ore 20.45, con l’inaugurazione della mostra dell’artista Jasmin Prezioso e con l'esibizione della band A Flower Tide. I panorami sonori elettronici immersivi della band, fatti di elementi pop, world, latin e soul, dialogheranno con le installazioni dell’artista in una costante e febbrile ricerca di qualcosa d’altro, nascosto nella più semplice quotidianità, nella natura, nei sogni e nelle leggi dell’universo.

A seguire, appuntamento il 29 febbraio per la coppia composta da Mesoglea e il collettivo artistico Aleph, per il 28 marzo con la band ASO, che presenterà il suo Collagene Set insieme al poeta Daniele Rossi, e le Teste di Idra e per il 2 maggio con la chiusura affidata ai Martini Police e all’artista Rossana La Verde. Le quattro mostre, pensate per interagire con la musica e per trasformare gli spazi della libreria, rimarranno visitabili per un mese.

BriUp comincia così il nuovo anno, in attesa di annunciare le nuove date e la nuova location del Festival.

Per approfondire, è possibile consultare il profilo Instagram @briup_fest o il sito internet https://www.indievision.it/.