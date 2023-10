Mostra del fungo con i tesori del bosco

Prezzo non disponibile

Torna a Monte Marenzo la tradizionale mostra del fungo dedicata ai "tesori del bosco" e non solo. L'appuntamento con questa 29esima edizione è in programma per domenica 8 ottobre dalle ore 10 alle 18 nella piazza del municipio e nei vicini spazi della biblioteca, della scuola e della sala civica.

La mostra del fungo sarà curata dal gruppo micologico A.m.b. di Missaglia con la premiazione del porcino più grosso e della composizione di funghi più bella e originale. Spazio fin dalla mattinata anche al mercatino degli hobbysti e all'esposizione di quadri a cura di Uildm e Telethon, oltre agli stand delle associazioni del territorio che ancora una volta sostengono questa apprezzata manifestazione patrocinata dall'amministrazione comunale di Monte Marenzo.

Dalle 10.30 alle 12.30 ci sarà spazio anche per un laboratorio artistico dedicato ai bambini dal titolo "costruisci un libro pop up pieno di funghi" a cura di Elena Perego (info e iscrizione obbligatoria alla mail mostradelfungo23@gmail.com). Dal primo pomeriggio saranno poi proposti una serie di assaggi autunnali a cura degli alpini con castagne, frittelle, pane e salamella. E poi ancora i giochi in piazza e le letture animate con "L'albero di Lucilla: storie di funghi e tanti giochi".

Dalle 16 il coro "Il Rifugio" di Seregno proporrà al pubblico di Monte Marenzo i canti della tradizione popolare. Alle 17.30, in chiusura, un gustoso assaggio di risotto ai funghi a cura della Polisportiva. Tutta la cittadinanza è invitata.