Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 07/10/2023 al 07/10/2023 Orario non disponibile

L'associazione culturale UPper di Monte Marenzo curerà le iniziative in anteprima della tradizionale mostra del fungo. Tra queste spicca l'escursione culturale dal titolo "Margherita nel bosco, un viaggio tra arte e natura" in programma sabato 7 ottobre.

Coinvolte anche le scuole

"Proporremo una camminata nel bosco verso la chiesa di Santa Margherita alla scoperta delle piante e dei tesori del bosco, con i bambini della (ex) seconda primaria di Monte Marenzo, le insegnanti, il botanico Maurizio Giannoni e l’artista Alice Galli - spiegano i volontari dell'associazione Un Paese per star Bene - I bambini ci illustreranno i pannelli botanici da loro realizzati lo scorso anno, insieme alle insegnanti, nel progetto 'Esploratori di piante'. Si potrà poi ammirare l'installazione 'Margherita nel bosco' curata dall’artista Alice Galli presso la chiesa di Santa Margherita".

Dove e quando

L'appuntamento è per sabato 7 ottobre, con partenza alle ore 14 dalla Piazza Municipale di Monte Marenzo, davanti al comune. Da qui il gruppo salirà lungo i sentieri fino al verde dove si trova il santuario di Santa Margherita, un vero e proprio gioiello tra i boschi. La camminata, della durata di meno di un'ora, non è impegnativa: "Portate comunque con voi scarpe comode, kway (in caso di pioggia) e… tanta voglia di avventura! Vi aspettiamo numerose e numerosi!".