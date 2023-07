In mostra l'arte di Ludovico Bertin

Nella rassegna "Ospitiamo l’arte in Banca" Banca Generali Private di Lecco ospiterà ora la mostra di Ludovico Bertin che si inaugurerà mercoledì 19 luglio alle ore 17.30 nella sede di Lecco di via Roma 41. L'esposizione resterà poi visitabile al pubblico fino al 30 settembre.

Ludovico Bertin è un artista di Calco che si è approcciato all’arte da giovanissimo e continua tuttora a coltivare questa passione seguito da un’educatrice del Cdd di Merate. Utilizza non solo dei semplici pennelli, ma vari attrezzi come spruzzino, spazzole, annaffiatoio, spatole, forchetta, spugne, phone e altro ancora. Inoltre ha provato a utilizzare nei suoi quadri anche sabbia, sassi, fiori secchi, garze per apportare tridimensionalità all’opera. L'autore predilige stendere il colore sulla tela con una gestualità producendo un effetto “stile Pollock”.

Ludovico Bertin trova nell’arte uno spazio gratificante e rasserenante e trae profondo benessere dall’attenzione che gli viene dedicata durante la realizzazione del quadro, ma soprattutto nel momento in cui l’opera è esposta al pubblico. Banca Generali, nella convinzione che l’arte possa essere un efficace veicolo di inclusione, rinnova ai suoi clienti e a tutti gli amanti dell’arte l’invito a non perdere questa mostra. La mostra è a ingresso libero e sarà aperta al pubblico nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.