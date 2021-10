Prezzo non disponibile

Sabato 23 ottobre a Bellano appuntamento con l'inaugurazione della mostra "L'Italia è un giardino. Di ricerche estetiche agresti" a cura di Gerarldine Blais.

Interverranno il sindaco Antonio Rusconi, la curatrice Geraldine Blais, il regista Francesco Clerici, l'artista Velasco Vitali. A seguire, apertura della mostra negli spazi del Circolo in via Manzoni 50. Per questa occasione l'Archivio di Giancarlo Vitali sarà allestito con una selezione delle Forme del Tempo dedicate all'opera del paleontologo Antonio Stoppani.

In mostra opere di Chiara Camoni, Francesco Carone, Gianluca Concialdi, Diego Perrone, Alberto Scodro, Sofia Silva, Silvia Stefani, Danilo Vitali; opere documentative di ArchiviVitali, Joseph Beuys, Collezione Luigi Bonotto: foto di Carlo Borlenghi. La mostra resterà apertae visitabile sino al prossimo 19 marzo 2022. Orari: venerdì 16/18, sabato e domenica 11/13, 16/18.

