Il Moto party targato Agorà

Moto Party a Lecco con il bar Agorà Cafè di viale Adamello 36. Il team del locale guidato da Willy organizza infatti una giornata all'insegna del motto "Life is better on a bike" con gita in moto tra lago e monti. Partenza e arrivo saranno nel bar del rione di San Giovanni per un'intera giornata all'insegna di musica, motori, cibo e aperitivo in compagnia. L'appuntamento è per sabato 7 ottobre. Si inizierà alle 8 con il ritrovo, fino alla partenza del motogiro in programmma per le 10.

Il gruppo di bikers salirà lungo il lago fino a Bellano e poi a Vendrogno per poi ridiscendere dalla Valsassina fino a Lecco. All'arrivo, dalle 12, sarà attivo il servizio di cucina con pizza, pizzoccheri, spezzatino con polenta, birra e bevande. Alle 18 aperitivo in compagnia. L'iniziativa è aperta a tutte le moto. Anche alcuni sponsor e negozi della zona hanno dato il proprio sostegno all'evento. Info al numero 334 7617636.