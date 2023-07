Artisti di strada, musica, teatro, giochi in biblioteca e visite ai principali musei. Il 15 luglio non mancherà niente per uno degli eventi più attesi dell'anno. Cultura, spettacoli e intrattenimento per tutti fino all'una di notte si affiancano alle aperture dei commercianti.

Sabato 15 luglio torna a Lecco l'appuntamento con la Notte bianca in città, promossa dal Comune di Lecco con Ltm. Numerosi gli appuntamenti, pensati per tutte le età, all'insegna della cultura e dell'intrattenimento: aperture straordinarie dei poli museali cittadini dalle 18 alle 23 con ingresso gratuito e della biblioteca civica dalle 20 alle 23, mentre dalle 21 alle 23 il cantiere del Teatro della Società tornerà accessibile, prenotando una visita a questo collegamento (già tutto prenotato il primo slot delle 21).

In programma a Villa Manzoni alle 21 un cocktail al museo dal titolo "L'arte di ricevere da Milano a Torino", in cui si confronteranno Mauro Rossetto, Giulio Somma, direttore del Corriere Vinicolo, e la giornalista Katty Magni. La serata prevede una degustazione di vini da dessert e liquori storici nelle cantine del Museo e un recital di Francesco Augurio al pianoforte, per un evento realizzato in collaborazione con Unione Italiana Vini & Karminia Vermouth con prenotazione obbligatoria a prenotazioni@manzonilecco150anni.it e quota di partecipazione di 10 euro (maggiori informazioni ai numeri 0341 481247-9). A Palazzo Belgiojoso si terranno percorsi guidati tematici per fare luce su piccole curiosità, alle 21 e alle 21.45 nel Museo Naturalistico "Col binocolo! Biowatching by night", alle 21.15 e alle 22.00 nel Museo Storico: "Lecco e Garibaldi. Un amore oltre il tempo" e alle 21.30 e alle 22.15 nel Museo Archeologico "Occhio all'ornamento". Prenotazione obbligatoria a educazione.musei@comune.lecco.it e partecipazione gratuita, consentita fino a esaurimento dei posti disponibili (maggiori informazioni al numero 0341.481247). Percorsi guidati in programma anche al Palazzo delle Paure, alla scoperta dell'arte: alle 21 e alle 22 "Alla scoperta dell'incisione" a cura di Matilde Bianchi e alle 21.30 e alle 22.30 "Alla scoperta di Pablo Atchugarry" a cura di Marco Pigozzo. Prenotazione obbligatoria a educazione.musei@comune.lecco.it e partecipazione gratuita, consentita fino a esaurimento dei posti disponibili (maggiori informazioni al numero 0341.286729).

Gli eventi in biblioteca

Ampia la varietà degli appuntamenti promossi dalla biblioteca civica U. Pozzoli: La notte dei peluche alle 16.30 e alle 17.30, con i più piccoli invitati a portare in biblioteca il proprio peluche, una mostra fotografica di opere di Shamsia Hassani intitolata Con gli occhi di una donna in programma dalle 20, realizzata in collaborazione con Emergency e il tradizionale mercatino della biblioteca dalle 20.15 in poi. Fino alle 22.30 i giochi da tavolo con l'associazione Larioludens e la Curiosity light, un quiz show di Riccardo Cogliati. Alle 20.30 e alle 21.30 Incontri d'arte, due appuntamenti per avvicinarsi a street art, graffiti e fumetto con la storica dell'arte Giulia Zanesi. Dalle 20.30 la Young Pozzoli Challenge, una sfida per i ragazzi dagli 11 ai 15 anni, e "Buio... Click... Luce!", lettura e laboratorio non stop, per bambini dai 7 ai 10 anni, una gita sulla Luna con Giulia Sorrentino. Dalle 21 speed date letterario e lettura dei tarocchi nell'evento Libri, buio e tarocchi, per ragazzi dai 15 ai17 anni, e Omicidio in biblioteca, un mistero da risolvere per le persone d'età maggiore di 15 anni. Per gli appuntamenti previsti in biblioteca è necessaria la prenotazione a questo collegamento, a eccezione della mostra fotografica e del quiz show.

Alle 17, proprio in occasione della Notte bianca, verrà inoltre inaugurata la prima postazione lecchese di Open Stage, allestita sul lungolago, in zona Riva Martiri delle Foibe, dove gli artisti potranno esibirsi prenotandosi con l'app dedicata.

In piazza XX Settembre dalle 19 si terrà Musica sotto la Torre Viscontea con i Deva Project e, in piazza Cermenati, il progetto Safety Car a cura dell'Informagiovani del Comune di Lecco, dalle 19 a mezzanotte. Dalle 21 si esibiranno diversi artisti di strada, con spettacoli in piazza XX Settembre, fronte Palazzo delle Pure, piazza Garibaldi e Torre Viscontea, mentre dalle 19 alle 23.30 a partire dalla piattaforma si potrà fare un'escursione sul lago in lucia.

A cura di Marcello Ricci in piazzetta Del Pozzo in programma il Teatro Burattini dalle 21.30 alle 22.15, in piazza Garibaldi, dalle 21 alle 23.45 si esibirà l'Orchestra Stefano Frigerio, mentre dalle 24 si terrà il Carioca Dance.

Infine, per i più piccoli, sul lungolago, nei pressi del Monumento ai Caduti, saranno allestiti i giochi gonfiabili dalle 19 alle 23.30.

"Cultura valorizzata"

"Un'appuntamento ricorrente e atteso quello della Notte bianca in città, che vede quest'anno un ingente impegno e la valorizzazione del tema della cultura - sottolinea l'assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza -. Aperti eccezionalmente fino alle 23 tutti i poli museali cittadini con eventi e iniziative ad animarli, aperta anche la biblioteca civica con altrettanti momenti pensati per tutte le età. Una Notte bianca con un'offerta che si rivolge ai più piccoli, alle famiglie e agli adulti, per la quale ci aspettiamo come sempre una grande partecipazione, specie agli spettacoli e alle iniziative culturali promosse fino all'1 di notte. Un grazie a tutte le realtà che contribuiscono a questo ricco programma e un ringraziamento particolare a LTM e ai suoi volontari, da sempre al fianco del Comune di Lecco".