Visto il grande successo dello scorso anno torna "Odaka Yoga al lago", l'iniziativa estiva promossa dalle insegnanti Cecilia Corti e Anna Dell'Era di Odaka Yoga Lecco. In accordo con l'Amministrazione comunale di Abbadia Lariana, verranno proposti pratiche presso l'area verde di Pradello (località Orsa Maggiore).

Gli appuntamenti con Odaka Yoga al lago a partire da giugno, i martedì alle 20 e i venerdì alle 7.

Martedì - ore 20

6 giugno - Sei luce

13 giugno - Ora e qui

27 giugno - Guerrieri gentili

Venerdì - ore 7

9 giugno - La via del respiro

16 giugno - A cuore aperto

23 giugno - Lo yoga delle emozioni

30 giugno - Come onde

Gli incontri sono aperti a tutti e sono a offerta libera.

Come partecipare

È sufficiente, ma importante (soprattutto visto il meteo che continua a fare scherzi) comunicare la propria presenza per essere avvisati tempestivamente in caso di maltempo o per qualsiasi emergenza: è possibile compilare il seguente modulo.

Gli appuntamenti proseguiranno anche nei successivi mesi estivi. Cecilia e Anna chiedono dunque a chi fosse interessato di lasciare i propri recapiti.

Informazione di servizio: il parcheggio di Pradello è a pagamento tutti i giorni dalle ore 8 alle 20.

Per contatti

odakayogalecco@gmail.com

Anna 334 1200924

Cecilia 338 8641095

https://www.instagram.com/odakayogalecco