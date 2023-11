Tornano in biblioteca a Oggiono gli incontri (con gli autori) a Km zero

Torna in biblioteca a Oggiono "Incontri a Km zero", nella sua edizione autunnale. Si tratta di 3 appuntamenti con gli autori, in programma il sabato pomeriggio alle ore 16. Di seguito le date in calendario e gli scrittori che interverranno, 6 in totale.

Sabato 18 novembre: Cristian Borghetti presenterà il racconto "Su mannale" contenuto in "Midnight", edito da Weird Book. Enrico Rigamonti parlerà del suo "Le note del violino maledetto" di Rossini editore, 2023. Luca Giannetta presenterà "La mezzaluna" edito da Buona Vita Social Club.

Sabato 25 novembre toccherà a Luigi Lusenti e a Fabio Sottocornola presentare il libro dal titolo "12 dicembre 1969 - la perdita dell'innocenza" edito da Calibao editore.

Sabato 2 dicembre: Lisa Panzeri illustrerà invece al pubblico il volume "Indomita guerriera" edito da Phasar edizioni.

La biblioteca civica "Franco Pirola" di Oggiono si trova in via Vittorio Veneto, 1 (telefono 0341 576671 - email biblioteca@comune.oggiono.lc.it). Di seguito giorni e orari di apertura. Martedì: da ottobre a maggio: 9:30-12:00, 14:00-19:00; da giugno a settembre: 9:30-12:00, 14:00-18:00, 20:00-22:00. Mercoledì: 9:30-18:00

giovedì, venerdì e sabato: 9:30-12:00, 14:00-18:00. Domenica e Lunedì: chiusa.