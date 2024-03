"La visione del vero", Olginate rende omaggio all'arte di Mauro Benatti

L'arte di Mauro Benatti in mostra a Olginate. Tra musica, cultura e omaggio alla memoria di uno dei più noti e apprezzati artisti del territorio. L’associazione Lumis Arte, in collaborazione con il Comune di Olginate e il patrocinio della Provincia di Lecco, organizza infatti l'esposizione dal titolo "Mauro Benatti. La visione del vero", che andrà a proporre uno sguardo retrospettivo sull’arte dello scultore e pittore airunese (1947-2014). La mostra verrà inaugurata domani, venerdì 22 marzo alle ore 21 nella biblioteca dell'ex palazzo municipale di via Redaelli, e resterà aperta al pubblico fino al 27 aprile.

Gli orari

L’inaugurazione sarà impreziosita da un momento musicale creato ad hoc per l’occasione, curato da Roberto Benatti (figlio dell’artista airunese) e Sebastiano De Gennaro, che presenteranno alcuni nuovi brani del loro nuovo progetto musicale, chiamato Micro collettivo Pisolini. In seguito la mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca (lunedì 9.30-12 e 15-18, martedì 15-18, mercoledì 9.30-12, giovedì 15-18 e 20.30-22, sabato 9.30-12 e 15-18, con chiusura il venerdì e la domenica, tranne nelle date del 24 marzo, 7 e 21 aprile, in cui la mostra sarà eccezionalmente aperta dalle 15 alle 18).

"L'iniziativa andrà a concentrarsi sulle opere che Benatti creò ispirandosi direttamente ad alcune sue grandi passioni, che caratterizzano sia la sua attività da disegnatore e pittore quella da scultore - spiegano i promotori dell'iniziativa - L’artista airunese, che fu per diversi anni insegnante di copia dal vero presso la scuola Apea di Merate, concentrò la sua produzione attorno a due nuclei fondamentali lo studio del corpo umano e l’amore per la scultura della materia".

Entrambi questi aspetti verranno presentati in mostra attraverso i suoi disegni e le sue sculture realizzate con diversi materiali, spesso di riuso. Verranno presentati alcuni studi e interpretazioni della figura umana, finalizzati a celebrare la sua naturale bellezza essi andranno così a comporre un vero panorama degli interessi artistici ed estetici dell’artista airunese.

Il Micro collettivo Pisolini

L’inaugurazione verrà nobilitata dall’intervento del Micro collettivo Pisolini. Il Micro collettivo Pisolini è composto da Sebastiano De Gennaro (vibrafono) e Roberto Benatti (contrabbasso). Il progetto nasce con lo scopo di eseguire esclusivamente musica inedita composta per il Micro collettivo. L’approccio di lavoro è quello di una rock band, come quelle dove hanno militato nelle loro prime esperienze musicali vedendosi settimanalmente per provare e sperimentare insieme nuove sonorità.

La band suonerà alcuni pezzi legati ai materiali utilizzati da Mauro Benatti nelle sue creazioni scultoree. L'ascolto dei brani musicali sarà accompagnato da alcuni testi dal curatore Lorenzo Paolo Messina, scritti appositamente per l'occasione, che andranno a celebrare la capacità della materia di sollecitare la fantasia di ogni artista.

L’esposizione continuerà la collaborazione tra l’associazione Lumis Arte e il Comune di Olginate, che ha avuto inizio con l’esposizione di Donato Frisia Jr., che di Mauro Benatti fu grande amico in vita. A settembre sarà poi ospitato il progetto espositivo "Alchimia, Arte della Natura", con le fotografie di Jacopo Greppi e Daniele Re, che andrà ad indagare il ciclo delle stagioni da un punto di vista fotografico e visivo.

L'associazione Lumis Arte

L’associazione Lumis Arte è formata da osservatori della cultura contemporanea per progettare e realizzare eventi artistici, dando attenzione al valore scientifico, divulgativo e didattico, senza dimenticare il coinvolgimento emotivo di cui l’espressione artistica è capace. Lumis Arte nasce per trovare soluzioni nuove alla comunicazione culturale, oltre a conservare e valorizzare gli archivi di artisti e fotografi, che rischierebbero altrimenti di essere dimenticati. Per informazioni mail lumisarte@yahoo.com - telefono 3480893538 Sito web www.comune.olginate.lc.it e httpslumis-arte.jimdosite.com

La biografia

Mauro Benatti nasce ad Airuno il 31 maggio 1947. Nonostante lavori costantemente come fabbro in un’officina, dal 1961 comincia a seguire dei corsi serali di disegno. Nel 1979 si iscrive alla scuola d’Arte pura e applicata (Apea) di Merate. Date le sue capacità artistiche, diventa in breve tempo assistente e in seguito insegnante di copia dal vero nella stessa scuola Apea.

Si dedica inizialmente all’acquarello, partecipando a diversi concorsi locali, in cui ottiene vari riconoscimenti e premi. Solo in un secondo momento emerge il suo amore per la scultura, nonché la ripresa artistica degli insegnamenti e delle tecniche imparate in officina. Dalle sue mani cominciano a sorgere soggetti ispirati alla mitologia classica, con un materiale sostanzialmente inedito nella storia dell'arte la rete metallica. In queste opere il suo amore per la copia dal vero si unisce all’uso di nuovi e diversi materiali, anche di scarto e di recupero.

In questo periodo riceve diversi elogi critici e premi, come il premio Open nell'undicesima Esposizione internazionale di sculture e installazioni , tenutasi nel 2008 in concomitanza con la Mostra del cinema di Venezia. Nel 1998 espone per la prima volta a Olginate, presso villa Sirtori, con la mostra "Dall’acquarello al ferro”. Recente è la sua retrospettiva presso i musei civici di Lecco, con la mostra "Mauro Benatti. Ritorno a Lecco", nel 2021. Nel 2014 Mauro Benatti scompare all'età di 67 anni, con enorme dispiacere di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di apprezzarlo, come artista e come uomo. Da quella data la famiglia Benatti ha dato vita ad una serie di mostre e progetti per non far dimenticare (e anzi valorizzare) l'arte di Mauro.