Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Dopo la maratona di lettura dedicata a Italo Calvino del 18 marzo scorso, l’associazione Santa Maria la Vite - Giuditta Podestà, con il patrocinio del comune di Olginate, apre le porte dell'ex convento a un'altra importante manifestazione: la Giornata mondiale del teatro 2023, in programma il 27 marzo.

Nella simbolica giornata di inaugurazione di nuovi teatri, la compagnia teatrale logosTeatro farà del convento il proprio palcoscenico con lo spettacolo "Theatron - Pensieri nella notte" per la regia di Daria Panettieri. Sul palco salirà la regista stessa a dare voce a 4 grandi protagoniste della tragedia classica: Antigone, Cassandra, Clitennestra e Lady Macbeth, con lei sul palco la vocalist Daniele De Francesco.

L'appuntamento è per domenica 27 marzo alle ore 20.45 al convento di Santa Maria la Vite di via Santa Maria, 10 a Olginate. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 351 3540002 ore pasti

- mail: info.logosteatro@gmail.comm