Paolo D'Anna omaggia Alda Merini nella Giornata mondiale della poesia

Il Comune di Oliveto Lario promuove, presso la sala consiliare della frazione di Vassena, un incontro con lo scrittore e autore teatrale Paolo D’Anna in omaggio ad Alda Merini. L’appuntamento, a ingresso libero e aperto a tutti, è in programma per giovedì 21 marzo alle ore 20.45.

"Un gradito ritorno quello dello scrittore Paolo D’Anna, che aveva aperto a ottobre il primo degli incontri promossi dalla biblioteca comunale di Oliveto Lario - spiegano gli organizzatori - Questo appuntamento di marzo, con la presentazione del suo 'Il muro di Alda' è un omaggio dovuto e gradito alla straordinaria poetessa milanese Alda Merini, nella Giornata mondiale della Poesia, nonché giorno della sua nascita".

L’incontro casuale con la scrittrice, con la sua grandezza e fragilità, rimane profondamente impresso nella memoria dell’autore, che le dedica prima un omaggio teatrale e poi questo libro. "D’Anna condividerà emozioni e ricordi, svelandoci il senso di quel muro; non una semplice parete, ma un affresco personale, emblema dell’animo inquieto, sensibile e dolente della donna che ha lasciato un segno indelebile nella poesia del Novecento".