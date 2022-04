Piani Resinelli - Esperienze da vivere nel cuore delle Grigne 2022

Prende il via in questi giorni l'edizione 2022 della rassegna "Esperienze da vivere nel cuore delle Grigne". In programma anche quest'anno mostre, conferenze, escursioni e tante altre opportunità per scoprire il territorio dei Piani dei Resinelli e le sue meraviglie fra storia, cultura e natura.

"Tutti gli amanti della montagna conoscono i Piani Resinelli, dove si sono scritte pagine eroiche della storia dell'arrampicata e dell'alpinismo, dello sci, del turismo, senza tacere l'attività mineraria e l'alpeggio che ha segnato fisicamente l'aspetto della località con la costruzione (a partire dalla fine del XVIII secolo) di numerose cascine - spiegano gli organizzatori - Eppure alcuni angoli di questa località rimangono tuttora poco conosciuti, pur non

avendo nulla da invidiare ai gioielli più famosi del territorio. Per questo motivo la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, storico e stabile presidio di cultura, formazione e riqualificazione ambientale, sempre in stretta

collaborazione con i Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Mandello e Lecco, offre quest'anno una rassegna di attività ed eventi con un programma destagionalizzato e variegato che ci accompagna, attraverso mostre temporanee, trekking, esperienze sportive e ricreative, alla riscoperta di questi angoli di paradiso, un po' dimenticati eppure altrettanto magnifici di questa perla del Lario Orientale".

Tutti gli eventi in programma

venerdì 29 APRILE | ore 17.00

PIANI RESINELLI, UNA VILLEGGIATURA AI PIEDI DELLA GRIGNA

(IN BILICO) FRA LAVORO E TURISMO

INAUGURAZIONE

CENTRO SERVIZI PARCO MINERARIO - Via Escursionisti, 29

Mostra a cura di Alberto Benini,

Organizzata con Parco Minerario Piani Resinelli – Grignolo srl.

ORARI DI APERTURA dal 23-4 al 19-6 (compreso 25/4 e 1/5)

Sabato e Domenica: 10.00-12.00 14.30-17.30.

domenica 8 MAGGIO | ore 9.00

Ritrovo ore 8.45 in località Laorca, Piazzetta della Chiesa parrocchiale

VIAGGIO NELLA STORIA: DA LECCO AI PIANI RESINELLI

Escursione attraverso la Val Calolden, vecchio e selvaggio itinerario per salire ai Piani Resinelli, prima che fosse costruita la carrozzabile da Ballabio. Con guida di media montagna e i volontari dell’Associazione SEL di Lecco.

> Per persone abituate a camminare, ragazzi dai 12 anni.

Ritorno in modo autonomo. Possibilità bus di linea da piazzale Daniele Chiappa: ore 17:50 (linea 7: Resinelli/Ballabio/ Ospedale/ Calolzio). Biglietti acquistabili presso Bar Pirelli Albarosa in piazza della Chiesa.

Iscrizione obbligatoria via mail: cultura@comunitamontana.lc.it.

sabato 14 MAGGIO | ore 14.00-17.30

Ritrovo e partenza: in Piazza della Chiesa, loc. Piani Resinelli.

PRA CASSIN

Passeggiata naturalistica alla scoperta di angoli poco conosciuti delle Grigne. Sosta all'Azienda Agricola Pian delle Fontane con visita agli allevamenti e conoscenza delle attività boschive.

Con guida di media montagna.

> Per tutti, bambini dai 9 anni solo se accompagnati.

Iscrizione obbligatoria via mail: cultura@comunitamontana.lc.it.

(entro il giorno precedente)

sabato 28 MAGGIO | ore 14.30-17.00

Ritrovo e partenza: ore 14.15 dal piazzale delle Miniere, loc. Piani Resinelli.

IL PARCO VALENTINO IN FIORE

Passeggiata botanica alla scoperta delle specie spontanee e protette che vivono nel parco.

Con le Guardie Ecologiche Volontarie della Comunità Montana.

> Per tutti, bambini dai 6 anni solo se accompagnati.

Iscrizione obbligatoria: niccolo.mapelli@comunitamontana.lc.it;

sabato 21 MAGGIO / domenica 22 MAGGIO

LA SGRIGNETTATA

www.sgrignettata.it

sabato 4 GIUGNO

ore 14.00 - 17.00

Ritrovo e partenza: ore 14.00 in Piazza della Chiesa, loc. Piani Resinelli.

PASSEGGIATA CON VISITA AD AZIENDA AGRICOLA

Arrivo alle ore 15 all’ Azienda Pian delle Fontane, visita agli allevamenti di bovini, cavalli e capra orobica e conoscenza delle attività forestali. Con i volontari dell’Associazione Sel di Lecco.

> Per tutti, i bambini devono essere accompagnati.

Iscrizione obbligatoria: cultura@comunitamontana.lc.it. | Ingresso 2 euro.

venerdì 24 GIUGNO | ore 10.30-13.00

Ritrovo e partenza: ore 10.15 al piazzale delle Miniere, loc. Piani Resinelli.

ANELLO DEI BELVEDERE

Percorso all’interno del Parco Valentino, alla scoperta della flora, della fauna e dei punti più panoramici su lago e sulla Grigna Meridionale (Cima Paradiso-Cima Calolden-RoccoloBelvedere-Forcellino).

Con guida di media montagna.

> Per tutti, bambini dai 6 anni solo se accompagnati.

Iscrizione obbligatoria: cultura@comunitamontana.lc.it.

venerdì 24 GIUGNO | ore 17.00

CENTRO SERVIZI PARCO MINERARIO

Via Escursionisti, 29

FASCINO, AGILITÀ E FANTASIA: STORIA DI GIGI VITALI (1913/1962), L'ALPINISTA SIMPATICO INAUGURAZIONE

Mostra a cura di Alberto Benini. In collaborazione con Ass. CAI Lecco.

sabato 25 GIUGNO

DALLE 9.00 ALLE 11.00: per bambini

DALLE 11.30 ALLE 13.00: per adulti

Ritrovo: Campo da tennis

(sottostante Rifugio Sel) ai Piani Resinelli.

SKYRUNNING-CORSA IN MONTAGNA: COS'È? COME SI PRATICA CORRETTAMENTE?

Esercizi fisici di preparazione e corsa dimostrativa accompagnata nel parco Valentino. Al termine del percorso defaticamento e stretching con istruttore.

Con Associazione Team Pasturo Asd.

Iscrizione obbligatoria: info@teampasturo.it.

ore 17.00

Nel Parco Valentino-area esterna

Casa Museo Gerosa Crotta

CANTI IN MONTAGNA

Esibizione del Coro Grigna, A.N.A. di Lecco.

sabato 2 LUGLIO | ore 14.00 - 17.00

Ritrovo e partenza: ore 14 in Piazza della Chiesa, loc. Piani Resinelli.

PASSEGGIATA CON VISITA AD AZIENDA AGRICOLA

Arrivo alle ore 15 all'Azienda Pian delle Fontane, visita agli allevamenti di bovini, cavalli e capra orobica e conoscenza delle attività forestali.

Con i volontari dell’Associazione Sel di Lecco.

> Per tutti, bambini dai 6 anni solo se accompagnati.

Iscrizione obbligatoria: cultura@comunitamontana.lc.it. (entro il giorno precedente)

Ingresso 2 euro.

domenica 3 LUGLIO

ore 10.00-12.30 e 13.30-17.30

Nel Parco Valentino: sul prato di fronte alla Casa Museo.

TIRO CON L'ARCO

Dimostrazione e prove gratuite della pratica sportiva.

> Per bambini dagli 8 anni.

Con Associazione Arcieri Lariani.

Iscrizione consigliata: segreteria@arcierilariani.com.

lunedì 11 LUGLIO | ore 14.30-17.30

Ritrovo e partenza: Piazza della Chiesa, loc. Piani Resinelli.

L'ANELLO DELLA VAL GRANDE

Camminata fino al Corno del Nibbio, percorso nel bosco fino alla Val Grande. Il percorso si aggira tra enormi macigni di dolomia portandoci in un ambiente quasi selvaggio. Con guida di media montagna.

> Per tutti, bambini dai 9 anni.

Iscrizione obbligatoria: cultura@comunitamontana.lc.it.

sabato 16 LUGLIO | ore 14.30 - 17.30

Ritrovo e partenza: piazza della Chiesa, loc. Piani Resinelli (Abbadia Lariana).

ANELLO CAMPELLI/COLONGHEI

Percorso ad anello alle falde della Grignetta. Attraverso faggete e prati l'itinerario porta sul versante di Abbadia Lariana, affacciato con splendidi panorami sul ramo orientale del Lago di Como. Percorso di difficoltà contenuta ideale per una passeggiata in famiglia di mezza giornata.

Sosta da Daniel Antonioli, produttore di miele.

Con guida di media montagna.

> Per famiglie, bambini dai 9 anni.

Iscrizione obbligatoria: cultura@comunitamontana.lc.it.

venerdì 22 LUGLIO | ore 21.15

Piazza della Chiesa

STORIA DELLE FERRATE LECCHESI

Racconti, video e immagini

Con Associazione Alpinistica Gruppo Gamma di Lecco

Iscrizione obbligatoria: cultura@comunitamontana.lc.it.

venerdì 29 LUGLIO | ore 21.15

Serata in piazza

DUE CORDATE PER UNA PARETE. 1962, LA PRIMA ITALIANA SULLA NORD DELL'EIGER

Racconti, video e immagini

Con Giovanni Capra, Serafino Ripamonti, Alberto Benini e i protagonisti ancora viventi dell'impresa: Andrea Mellano, Franco Solina e Gildo Airoldi.

In collaborazione con il Gruppo Ragni della Grignetta.

sabato 30 LUGLIO | 14.30 - 17.00

Ritrovo e partenza: ore 14.15 – piazzale delle Miniere

ECOSISTEMA BOSCO

Percorso all'interno del Parco Valentino, alla scoperta della flora, della fauna e delle rocce.

Con le Guardie Ecologiche della Comunità Montana

> Per tutti, bambini dai 6 anni.

Iscrizione obbligatoria via mail: cultura@comunitamontana.lc.it.

niccolo.mapelli@comunitamontana.lc.it.

lunedì 1 AGOSTO | ore 14.30 - 17.30

Ritrovo e partenza: piazza della Chiesa, loc.

Piani Resinelli (Abbadia Lariana).

ANELLO CAMPELLI/COLONGHEI

Percorso ad anello alle falde della Grignetta. Attraverso faggete e prati l'itinerario porta sul versante di Abbadia

Lariana, affacciato con splendidi panorami sul ramo orientale del Lago di Como. Percorso di difficoltà contenuta

ideale per una passeggiata di mezza giornata in famiglia.

Sosta da Daniel Antonioli, produttore di miele.

Con guida di media montagna. > Per famiglie, bambini dai 9 anni solo se accompagnati.

Iscrizione obbligatoria: cultura@comunitamontana.lc.it.

mercoledì 3 AGOSTO | ore 8.30 - 17.00

Ritrovo e partenza: piazzale delle Miniere, loc. Piani Resinelli

(Abbadia Lariana).

AI PIEDI DELLE GRIGNE

Escursione lungo il sentiero della "Traversata Bassa" che collega i Piani Resinelli (Grigna Meridionale) alla località

Pialleral (Grigna Settentrionale). Il percorso si snoda attraverso una suggestiva e fresca faggeta che ricopre i

pendii ai piedi delle Grigne. Il percorso di rientro sarà il medesimo dell'andata. Pranzo al sacco.

Con guida di media montagna e Mauro Lanfranchi, fotografo di natura e montagna.

> Per famiglie, bambini dai 9 anni solo se accompagnati.

Iscrizione obbligatoria via mail: cultura@comunitamontana.lc.it.

sabato 6 AGOSTO | ore 10.00 - 14.30

Ritrovo e partenza: ore 9:45 dalla Piazza della Chiesa, loc. Piani Resinelli.

PASSEGGIATA CON VISITA AD AZIENDA AGRICOLA

Arrivo alle ore 11 all’ Azienda Pian delle Fontane, visita agli allevamenti di bovini, cavalli e capra orobica e

conoscenza delle attività forestali.

Pranzo al sacco.

Con i volontari dell'Associazione Sel di Lecco. > Per tutti, bambini solo se accompagnati. Iscrizione obbligatoria via mail: cultura@comunitamontana.lc.it.

(entro il giorno precedente). Ingresso 2 euro.

venerdì 12 AGOSTO | ore 10.00 - 12.30

Ritrovo: ore 9.45 piazzale delle Miniere, loc. Piani Resinelli

(Abbadia Lariana)

ALLA SCOPERTA DEL PARCO VALENTINO

Percorso alla scoperta della flora, della fauna e dell'interazione fra uomo e ambiente.

> Per famiglie, bambini dai 6 anni solo se accompagnati.

Iscrizione obbligatoria: niccolo.mapelli@comunitamontana.lc.it.

sabato 13 AGOSTO | ore 16.00

Piazza della Chiesa

SPETTACOLO PER BAMBINI

Con Ass. Albero Blu

> Per famiglie

Prenotazioni: info@alberobluteatro.it.

martedì 23 AGOSTO | ore 10.00

Ritrovo e partenza: ore 9:45 nel piazzale delle Miniere, loc. Piani Resinelli.

PERCORSO DI NORDIC WALKING Passeggiata nordica di avvicinamento all'attività sportiva della camminata nordica. Con guida di media montagna eAssociazione Sportiva Aurora di Lecco.

> Per giovani e adulti.

Iscrizione obbligatoria via mail: cultura@comunitamontana.lc.it.

venerdì 26 AGOSTO | ore 21.15

Piazza della Chiesa

STORIA DELLE FERRATE LECCHESI

Racconti, video e immagini

Con Associazione Alpinistica Gruppo Gamma Lecco

Iscrizione obbligatoria: cultura@comunitamontana.lc.it.

sabato 27 AGOSTO | ore 21.15

Piazza della Chiesa

DALLE GRIGNE ALLE GRANDI MONTAGNE DEL MONDO - SERATA ALPINISTICA

L'avventura degli alpinisti lecchesi, che hanno reso celebre il nome della nostra città in tutto il mondo, sulle cime più belle e difficili della Terra, raccontata attraverso le immagini dell’archivio video-fotografico MO.di.SCA.

(Montagne di Scatti)

Con Serafino Ripamonti e Alberto Benini

Iscrizione obbligatoria via mail: cultura@comunitamontana.lc.it.