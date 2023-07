Festival di musica dal vivo con il Pintupi open air

Come da tradizione ormai consolidata, il circolo Pintupi di Verderio torna con il Pintupi open air, il festival di musica dal vivo che quest’anno animerà le serate estive brianzole dal 13 al 16 luglio al centro sportivo di Paderno d’Adda. Il progetto è realizzato dal circolo Pintupi, dalla cooperativa Paso di Paderno d’Adda e dai ragazzi della consulta giovani Paderno d’Adda, con il patrocinio del Comune e il contributo di Regione Lombardia e del Fondo sostegno arti dal vivo (Acel - Fondazione comunitaria del Lecchese - Lario Reti Holding).

L’ingresso sarà libero e gratuito a tutte le serate del festival. Anche quest’anno, il bar sarà affiancato dal servizio cucina a partire dalle 18.30, con salamelle, costine, patatine fritte, piatti vegetariani e vegani, torte e molto altro. Un’occasione perfetta per chiunque voglia trascorrere una serata in compagnia o in famiglia, tra buon cibo e ottima musica dal vivo.

Anche una serata dedicata alla cucina marocchina

E a proposito di cucina, durante il weekend ci sarà anche quest’anno una serata speciale: domenica 16 luglio, infatti, verranno serviti alcuni piatti della tradizione culinaria marocchina. Una serata, quindi, di cultura e condivisione organizzata in collaborazione con l’Associazione Mehala di Paderno d’Adda. I piatti proposto sono: cous cous con carne e verdure o in versione vegetariana e la taktouka, un’insalata di verdure speziate servita con il pane marocchino. Le pietanze verranno accompagnate da un assaggio di un tè speciale marocchino. Il prezzo del menù completo sarà di 12 euro a persona, ed è necessario e obbligatorio prenotarsi scrivendo a pintupiopenair@gmail.com.

L'attenzione alla sostenibilità

"In coerenza con i valori portati avanti già dall’associazione Pintupi, il Pintupi Open Air si conferma un festival che promuove la cultura della sostenibilità - spiegano gli organizzatori - il servizio bar e la cucina prevederanno l’utilizzo di bicchieri e stoviglie lavabili o in materiale compostabile e sono bandite le bottigliette di plastica per le bevande. Inoltre, l’associazione Pintupi si fa promotrice della mobilità sostenibile, invitando a utilizzare mezzi di trasporto dal minor impatto ambientale per raggiungere il festival: il treno, per esempio, grazie alla vicinanza della stazione ferroviaria di Paderno D’Adda, sulla direttrice Milano-Bergamo; o la bicicletta, per chi abita nei dintorni, con la possibilità di parcheggiare all’interno dell’area del festival in un luogo custodito da alcuni volontari". Di seguito, il programma del festival.

Il programma del festival

Bar e cucina apriranno alle ore 18.30, l'inizio dei concerti è invece previsti per le 21.30