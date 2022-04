Pit Coccato in concerto a Lecco

Sabato 23 aprile, in occasione del Record Store Day, Pit Coccato & la sua band si esibiranno al Discoshop (Via Carlo Porta, 11/13) di Lecco. Inizio live ore 16.30, ingresso gratuito.

Pit Coccato è un cantautore polistrumentista ventenne di Novara.

Le sue canzoni, in lingua inglese, risentono del lungo periodo in cui ha vissuto in Irlanda dove si è avvicinato sempre più alla musica suonando in piccoli club.

L’ep di debutto “I can’t stand that radio playing”, autoprodotto, ha portato Pit in un tour di quasi cinquanta date in Italia e all’estero.

A marzo 2020 esce il primo lavoro full-length disco “What I Need” per La Fabbrica e Blackcandy Produzioni segnando un ulteriore passo avanti nella maturazione di una identità artistica definita e riconoscibile, che fa della performance dal vivo e del coinvolgimento del pubblico uno dei propri punti di forza.

Questo disco vede la collaborazione di alcuni apprezzati musicisti della scena indipendente italiana come Carmelo Pipitone ed è supportato da un videoclip diretto da Erika

Errante uscito contestualmente all’annuncio delle prime date del tour.

Nonostante la pandemia mondiale riesce a portare in giro la sua musica in contesti di prestigio nazionale condividendo il palco con artisti del calibro di Cristiano Godano e Riccardo Tesio (Marlene Kuntz), The Niro, Tre Allegri Ragazzi Morti, Moltheni e a far parte del collettivo Maledetti Cantautori.