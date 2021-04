Premio Manzoni al Romanzo Storico, si recupera la finale

Si svolgerà sabato 17 aprile alle ore 18.30 l'attesa cerimonia conclusiva dell'edizione 2020 del Premio Manzoni al Romanzo Storico organizzato da 50&Più Lecco. La finale, programmata lo scorso 7 novembre 2020, era stata prima annullata a causa dell'emergenza Covid-19 e poi rimandata a data da destinarsi. La conclusione del Premio Manzoni al Romanzo Storico si terrà - come annunciato in occasione della presentazione ufficiale della edizione 2021 - all'interno di "Leggermente", la manifestazione di promozione della lettura organizzata ogni anno da Assocultura Confcommercio Lecco.

La cerimonia si terrà sabato 17 aprile in modalità online

La cerimonia si terrà in modalità online con accesso tramite il sito di Leggermente (www.leggermente.com). Presso la sala conferenze di Confcommercio Lecco si terrà lo spoglio delle schede della giuria popolare (100 lettori della Giuria Popolare individuati grazie alla collaborazione delle librerie Cattaneo di Lecco e Oggiono, Ibs- Libraccio di Lecco, Volante di Lecco, Parole nel Tempo di Lecco, La Torre di Merate e Perego Libri di Barzanò e delle biblioteche di Costa Masnaga, Valmadrera e Civate) alla presenza del notaio Federica Croce. I tre romanzi in corsa per vincere l'edizione 2020 - scelti dalla Giuria Tecnica presieduta da Ermanno Paccagnini - sono "Di guerra e di noi" di Marcello Dòmini (Marsilio), "Prima di noi" di Giorgio Fontana (Sellerio) e "L'architettrice" di Melania G. Mazzucco (Einaudi): i tre finalisti saranno collegati in video e verranno intervistati in diretta durante la cerimonia del 17 aprile.

Il Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni - Città di Lecco, è organizzato dall’Associazione 50&Più, in collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco, il Centro Nazionale di Studi Manzoniani e il Comune di Lecco. L'edizione 2019 del Premio Manzoni al Romanzo Storico è stata vinta dall'opera “Dai tuoi occhi solamente” (Neri Pozza) di Francesca Diotallevi.

Il commento del presidente Eugenio Milani

«Quando a ottobre dello scorso anno abbiamo deciso di sospendere e rinviare la cerimonia finale del Premio Manzoni al Romanzo Storico l'abbiamo ovviamente fatto a malincuore - commenta Eugenio Milani, presidente 50&Più Lecco - In questi mesi abbiamo valutato più volte il da farsi e infine abbiamo deciso di svolgere questa cerimonia ad aprile, proprio per concludere un intenso percorso che ha visto lavorare prima la Giuria Tecnica e poi la Giuria Popolare. Ovviamente ci dispiace non potere vivere questo momento in presenza, con il pubblico presso l'auditorium della Camera di Commercio, come abbiamo fatto negli ultimi anni, ma crediamo che questa soluzione "digitale" all'interno di Leggermente possa piacere a chi da anni segue il Premio. C'è grande attesa per questa finale che vedrà confrontarsi tre autori di valore con tre testi molto belli: ringrazio chi ci ha affiancato in questa lunga edizione dalla Giuria Tecnica a 50&Più nazionale, da Acel Energie a Teka Edizioni, dal Comune di Lecco alla Camera di Commercio di Como-Lecco passando per i lettori della Giuria Popolare e per tutti gli altri partner e sostenitori».