Il Comune di Lecco ha preparato un 2024 pieno di mostre. Quattordici appuntamenti già fissati tra Torre Viscontea, Palazzo delle Paure, fototeca e altri due in programma a Palazzo Bovara, ma lì il programma tende ad ampliarsi in corso d'opera. Un numero crescente di esposizioni, anche dopo la recente unificazione delle Gallerie d'arte moderna e contemporanea: “C’è un lavoro di progettazione tra l’amministrazione e le varie realtà che vuole far conoscere il nostro patrimonio”, ha ricordato Simona Piazza, vicesindaco con delega alla cultura, durante la conferenza stampa che ha fatto da virtuale taglio del nastro anticipato per l'anno che verrà.

Lecco, un nuovo anno di mostre

Proprio qui “è stata inaugurata la nuova galleria d’arte moderna e contemporanea, Villa Manzoni riaprirà e rimane lo spazio naturalistico di Palazzo Belgioioso”. Il consolidamento degli appuntamenti “sta portando risultati importanti anche in termini di visitatori, con i numeri del 2023 che sono in netta ripresa dopo il periodo Covid”.

“Registriamo un netto aumento negli afflussi anche grazie all’abbonamento che coinvolge la Lombardia nella sua interezza e ciò significa che abbiamo a che fare con un pubblico che vuole approfondire - ha invece analizzato Fabio Sanvito, amministratore delegato di ViDi Cultural -. Fino a oggi abbiamo parlato di arte moderna, la prossima esplorazione parlerà del primo dopoguerra, tra dolore e rinascita. Auspichiamo un rinnovato interesse, che ci aspettiamo data la prosecuzione del percorso”.

“Avremo sempre la caratteritisca degli studenti a darci una mano insieme alla presenza di poche opere prescelte, un percorso particolare. La nostra indagine sulla passata edizione ci ha permesso di mettere in luce una ripresa notevole dettata da vari elementi: l’interesse va mantenuto alto, le mostre devono essere belle e la nostra collaborazione con l’Amministrazione è importante”, il pensiero di Susanna de Maron, associazione Madonna del Rosario che mette in mostra Capolavoro per Lecco per il sesto anno.

Barbara Cattaneo del Simul ha, in conclusione, presentato il lungo calendario delle mostre cittadine.