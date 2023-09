Per "Auser Progetto Essere" un autunno ricco di proposte

Ricco programma di iniziative in autunno per Auser Insieme Tu Progetto Essere di Lecco. Coerentemente con le finalità che da sempre persegue, l'educazione permanente e l'invecchiamento attivo delle persone anziane e non solo, l'associazione riprende la propria attività presentando il programma di iniziative autunnali così articolato:

- la visita alla mostra "Novecento. Il ritorno alla figurazione da Sironi a Guttuso" presso il Palazzo Delle Paure con la curatrice della mostra stessa, Simona Bartolena;

- il corso "Le coppie nell'arte" composto da cinque incontri e ideato da Maria Grazia Zordan in collaborazione con Simona Bartolena.

La cultura maschilista, che è stata predominante per secoli, ha fortemente penalizzato le donne nell'espressione di sé e dei propri talenti, compreso quello artistico: il nucleo centrale della proposta è dedicato alle coppie padri-figlie e alle coppie nel senso comune del termine. La parte finale del corso prenderà in considerazione come è stata rappresentata la coppia nell'arte; quali tipi di coppie (di regnanti o alto-borghesi, e del filone mitologico-letterario) e quali momenti di una storia d'amore;

- 8 settembre 1943 - A ottant'anni da questa tragica data, Anpi, Auser Progetto Essere e Spi Cgil di Lecco propongono quattro visite ai luoghi del potere nazi-fascista, della Resistenza civile e armata nel territorio lecchese. Non si può dimenticare che il 14 marzo 1976 il presidente della Camera Sandro Pertini consegnava alla presenza del sindaco Rodolfo Tirinzoni la medaglia d'argento al valore militare per la Resistenza alla città di Lecco;

- la visita alla mostra "Amazonia" presso la Fabbrica Del Vapore a Milano a cura di Milanoguida. Come anticipazione delle proposte del prossimo anno di Auser Progetto Essere sullo sviluppo sostenibile, l'economia circolare e sui mutamenti climatici, l'associazione propone la visita a questa mostra in cui sono esposte oltre 200 fotografie, relative all'Amazzonia e alle sue popolazioni, di uno dei più grandi fotografi: Sebastiao Salgado.

Inoltre, il prossimo anno, in occasione del duecentenario della nascita di Antonio Stoppani a Lecco, l'associazione Auser Insieme Tu Progetto Essere proporrà un ciclo di incontri e visite per ricordare il più grande scienziato lecchese, unanimemente riconosciuto come il padre della geologia e della paleontologia italiane.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alla segreteria di Auser Progetto Essere il martedì e il giovedì, dalle ore 15 alle ore 17. (Corso Monte Santo 12, Lecco, Tel. 0341 252970 - email: progessere@auserlecco.it)