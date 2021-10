Palladium, la programmazione dal 14 al 18 ottobre

Dal 14 al 18 ottobre al cinema Palladium di Lecco saranno in proiezione il fil "The last duel" e "Il Grande passo", uno tra i titoli di prima visione e l'altro per la rassegna del giovedì.

Il programma

Giovedì 14 ottobre IL GRANDE PASSO ore 21

Venerdì 15 ottobre THE LAST DUEL ore 21

Sabato 16 ottobre THE LAST DUEL ore 21

Domenica 17 ottobre THE LAST DUEL ore 16-21

Lunedì 18 ottobre THE LAST DUEL ore 21

Martedì 19 ottobre Riposo

Mercoledì 20 ottobre Riposo

Il trailer di "The last duel"

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...