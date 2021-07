Remada 2021

Prezzo non disponibile

Riecco finalmente la Remada ad Abbadia Lariana. La manifestazione non competitiva organizzata dal Centro sport, saltata lo scorso anno a causa delle difficoltà legate alla pandemia, torna a entusiasmare il pubblico sulle rive del lago tra Abbadia e Mandello con la 34^ edizione.

L'evento è rivolto a imbarcazioni a remi o a pagaia ed è organizzato con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Abbadia e la collaborazione del circolo Arci del paese.

Il programma

Appuntamento a domenica 18 luglio al Parco Ulisse Guzzi; il programma prevede alle ore 8 il ritrovo e le isrizioni al Parco Ulisse Guzzi; alle 9.30 la chiusura delle iscrizioni; alle 10 la partenza a mezzo segnale acustico. Le premiazioni si svolgeranno alla fine della manifestazione. A tutti i partecipanti sarà consegnato un omaggio all'iscrizione. La quota di partecipazione è di 12 euro per ogni passeggero che prenderà parte sull'imbarcazione. In caso di maltempo è previsto il rinvio a domenica 25 luglio.

Dalle ore 11.30 servizio ristorazione per massimo 200 persone su prenotazione (33 4815541) al giardino della casa parrocchiale in via Lungolago.

