I Ricchi e Poveri in concerto a Bellano

Indirizzo non disponibile

Big della musica leggera italiana in concerto a Bellano. I Ricchi e Poveri, Angela Brambati e Angelo Sotgiu, si esibiranno la serata del 7 luglio ai Giardini dell'eliporto, data nel calendario del loro nuovo tour. Si arricchisce così l'estate bellanese, già caratterizzata da numerosi eventi di livello.

I Ricchi e Poveri

Più di venti milioni di dischi venduti nel mondo e un repertorio intergenerazionale per il gruppo originariamente composto, nel 1967, da Franco Gatti, Marina Occhiena, Angela Brambati, Angelo Sotgiu. Oggi nella line-up rimangono soltanto Brambati e Sotgiu.

La serata bellanese farà rivivere hit indimenticabili quali La prima cosa, Sarà perché ti amo, Mamma Maria, Che sarà, Come vorrei, Se m'innamoro, M'innamoro di te, Voulez vous danser: un repertorio di "leggerezza festosa" che, nel corso del tempo, ha saputo rinnovarsi e riproporsi in Italia e all'estero.

I biglietti

I biglietti sono acquistabili online e all'Infopoint Bellano. Il costo di un biglietto è di 10 euro più 2 di prevendita.

L'acquisto del biglietto dà diritto a un posto unico seduto (500 sedie) o in piedi. Non è previsto il rimborso del biglietto. In caso di maltempo l'evento sarà rinviato a data da definirsi.

Le persone certificate disabili e un accompagnatore devono richiedere i biglietti inviando il certificato oppure la disability card via mail scrivendo a infopoint@comune.bellano.lc.it. I posti disabili e accompagnatore sono limitati.