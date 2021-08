Sagra delle Sagre 2021

Torna la Sagra delle Sagre, uno degli appuntamenti più sentiti dell'estate lecchese e della Valsassina. La 56^ edizione della kermesse andrà in scena dal 7 al 16 agosto 2021, orari di apertura dalle ore 10 alle 23. Si tratta, come sempre, dell'esposizione e della vendita dei prodotti delle attività di Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera.

Non mancheranno, nelle dieci giornate di Sagra, oltre ai momenti musicali, occasioni di riflessione, la consegna del premio "Renato Corbetta", lo sport con un meeting di boxe.

Sabato 7 agosto è prevista l'inaugurazione con il Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio che si esibirà alle 9.30. Tutti gli eventi serali avranno inizio alle ore 9. È importante sottolineare che l'accesso alla Sagra avverrà soltanto per chi è in possesso del Green pass. L'ingresso è gratuito.

Il programma completo

Sabato 7 agosto

h. 09.45: Torna la Sagra delle Sagre > h. 09.45 – 10.00: Inaugurazione > h. 10.00 Apertura > h. 21.00 – 22.30: Spettacolo musicale “Radiokaos” > h. 23.00: Chiusura

Domenica 8 agosto

h. 10.00: Apertura > h. 18.00: Meeting di boxe: 7 dilettanti e un incontro pro (Simone Brusa vs J. Jovanovic) > h. 21.00 – 22.30: Spettacolo musicale "Anima Beat" > h. 23.00: Chiusura

Lunedì 9 agosto

h. 10.00: Apertura > h. 18.00: Consegna Premio Sagra “Renato Corbetta” > h. 21.00 – 22.30: Spettacolo musicale “Semposs Rockband” > h. 23.00: Chiusura

Martedì 10 agosto

h. 10.00: Apertura > h. 18.00: Simposio: "Correre fa (sempre) bene?" con C. Airoldi, V. Annovazzi, S. Longoni > h. 21.00 – 22.30: Spettacolo musicale “Tizzhard” > h. 23.00: Chiusura

Mercoledì 11 agosto

h. 10.00: Apertura > h. 21.00 – 22.30: Spettacolo musicale "Serata Meneghina con Lacchini" > h. 23.00: Chiusura

Giovedì 12 agosto

h. 10.00: Apertura > h. 21.00 – 22.30: Spettacolo musicale "Cantasagra Karaoke con Ivan Stefanoni" > h. 23.00: Chiusura

Venerdì 13 agosto

h. 10.00: Apertura > h. 21.00 – 22.30: Spettacolo musicale "Rockin'Monsters" > h. 23.00: Chiusura

Sabato 14 agosto

h. 10.00: Apertura > h. 18.00: Santa Messa in ricordo di Don Alfredo Comi > h. 21.00 – 22.30: Spettacolo musicale "Scramble & The Cats" > h. 23.00: Chiusura

Domenica 15 agosto

h. 10.00: Apertura > h. 21.00 – 22.30: Spettacolo musicale "Dr Funkenstein" > h. 23.00: Chiusura

Lunedì 16 agosto

h. 10.00: Apertura > h. 21.00 – 22.30: Spettacolo musicale "Dj Set Trecentosessantagradi" > h. 23.00: Chiusura

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...