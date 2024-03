Scuola di Efoil a Lecco

Indirizzo non disponibile

Efoil, abbreviazione di "Electric Foil", rappresenta una rivoluzione nell'ambito degli sport acquatici. Questo innovativo sport combina la sensazione di volare sull'acqua con la tecnologia avanzata, offrendo un'esperienza unica e emozionante sia per i principianti che per gli esperti.

L'eFoil consiste in una tavola simile a una tavola da surf o a un foil, ma con un motore elettrico integrato che alimenta un'elica sott'acqua. Grazie a questa propulsione elettrica, i praticanti possono sollevare la tavola sopra la superficie dell'acqua e "volare" a velocità fino a 50km all'ora senza l'ausilio di onde o vento.

Situata sullo splendido lago di Lecco, la nostra scuola offre una vasta gamma di corsi e attività esperienziali per coloro che desiderano imparare e divertirsi con l'efoil, ma anche con il sup.

I nostri corsi sono progettati per adattarsi alle esigenze e al livello di esperienza di ogni studente, principiante assoluto o esperto navigatore. Grazie al supporto di istruttori qualificati imparerai rapidamente le tecniche fondamentali per padroneggiare l'efoil in modo sicuro ed efficace.

Lezioni pratiche, sessioni di formazione teorica e attività esperienziali rendono l'apprendimento divertente ed emozionante. Potrai sperimentare la sensazione di volare sull'acqua, scoprire la bellezza del lago di Lecco mentre pratichi il sup e migliorare le tue abilità con le sessioni di addestramento personalizzate.

Che tu stia cercando un'esperienza unica durante le tue vacanze o desideri migliorare le tue capacità di navigazione, la Scuola di Efoil di Lecco è il luogo perfetto per te.

Unisciti all'ASD Efoil Experience e vivi avventure indimenticabili sull'acqua mentre scopri il magico mondo dell'efoil e del sup.

Contattaci oggi stesso per prenotare il tuo corso o per maggiori informazioni.

Siamo entusiasti di condividere la nostra passione per l'acqua e aiutarti a realizzare i tuoi sogni di navigazione!