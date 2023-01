Serie C | Calcio Lecco-Vicenza

Una partita di livello, fascino e significato per l'alta classifica. Sabato alle 17.30 al Rigamonti Ceppi il Lecco affronta il Lanerossi Vicenza per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie C girone A. Attesi molti spettatori, con almeno 800 tifosi provenienti dal Veneto.

Il match è importante per l'undici di Luciano Foschi per riscattare l'incredibile 4-2 subito domenica scorsa a Crema dalla Pergolettese dopo avere dilapidato un vantaggio di due reti all'intervallo. L'ultimo scontro diretto con i veneti in casa risale al 31 dicembre 1966, 14^ giornata dell'allora campionato di Serie A (risultato 0-0). I precedenti nei campionati sono 6 e sono avvenuti tutti nella massima serie.

Il Lecco è al quarto posto a quota 35 punti, mentre i vicentini sono al terzo con 39, alle spalle della coppia di testa Feralpi Salò-Pordenone (39). All'andata, al Menti, finì 4-0 per i biancorossi.

Le modifiche alla viabilità

A causa della partita, il Comune di Lecco ha programmato una serie di modifiche provvisorie alla viabilità. In occasione del'incontro Lecco-Vicenza di sabato alle ore 17.30 le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune modifiche del transito veicolare e delle soste a partire dalle 13.30 e fino alle 21.

Per quanto riguarda le soste, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su ambo i lati di via Pascoli e via Cantarelli, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, e nelle aree di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra via Don Pozzi e via Cantarelli.