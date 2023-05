Prezzo non disponibile

Spettacolo di illusionismo a Mandello. "Profeta in patria" sarà Davide Vicini (a destra nella foto), nato, cresciuto e operativo a livello professionale nel paese lariano come titolare dell'omonima impresa di pompe funebri. Il 35enne, all'occorrenza, veste i panni del mentalista e calca il palcoscenico, suscitando sempre grande intertesse.

Appuntamento sabato 20 maggio alle ore 21 al teatro comunale De André. L'ingresso è gratuito (con offerta libera), occorre prenotare (3479907798).

Il mentalista

Chi è il mentalista? Tecnicamente potrebbe essere definito come un artista che si esprime attraverso performance di mentalismo: i mentalisti eseguono sul loro pubblico giochi mentali nei quali, attraverso precise tecniche, riescono ad apparire come individui capaci di leggere il pensiero. Davide sarebbe dunque in grado di interpretare il pensiero altrui, una capacità frutto di studi dedicati alla scoperta dei poteri della mente.