Con l’estate alle porte, società sportive, associazioni e semplici appassionati sono pronti a rimettersi in gioco per l’organizzazione dei famosi tornei estivi valsassinesi. Il Centro sportivo Biorca di Taceno inizia a scaldare i motori in vista di domenica 2 luglio, quando la bella location all’ingresso del primo paese dell’Alta Valsassina ospiterà la seconda edizione del “Volleyball synthetic court”, torneo di pallavolo juniores 4 vs 4 sul campo sintetico dell’omonimo centro.

La scorsa edizione aveva richiamato in alta valle una cinquantina di giovani ed aveva visto trionfare la selezione giovanile mista sponsorizzata dai padroni di casa a discapito delle allieve della Polisportiva 2001, sul terzo gradino del podio le ragazze della Polisportiva Rovinata mentre ai piedi del podio le ragazze di Premana.

Quest’anno la manifestazione sarà aperta alle classi 2006-2007-2008-2009-2010, le formule previste in campo potranno essere di 2 maschi e 2 femmine, 3 femmine e 1 maschio e tutte e 4 femmine con cambi volanti a gioco fermo dopo aver effettuato almeno una battuta. Il costo d’iscrizione è di 5 euro a giocatore, le iscrizioni termineranno al raggiungimento delle 8 squadre previste. Verranno premiate le prime tre squadre classificate ed i due migliori atleti di entrambi i sessi. Le partite saranno dirette da arbitri Fipav e Csi messi a disposizione dall’organizzazione. Durante tutto il torneo saranno attivi i servizi bar e ristoro.

La manifestazione avrà inizio alle ore 13.30 e terminerà in serata con le finali, in caso di forte maltempo il torneo sarà rinviato a data da destinarsi. Per informazioni ed iscrizioni: Marco Marongiu (348 3162631).