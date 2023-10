Il tour di Varenna vista dal lago con Lake Como boat

Lake Como Boat nautica Varenna propone un tour di Varenna vista dal lago a sostegno di Telethon. L'appuntamento è per la giornata di domenica 22 ottobre. "Continuano in tutta la provincia di Lecco le iniziative a favore di Telethon - spiegano il coordinatore Renato Milani e Gerolamo Fontana - Siamo arrivati alla nostra 32° maratona eventi Telethon città di Lecco. Da 32 anni dedichiamo ogni giorno del nostro lavoro a questa causa e la nostra energia continuerà a contagiare i cuori pulsanti di un territorio che non nasconde il proprio coraggio e l’innata generosità. Una promessa, la nostra, fatta molto tempo fa a quegli otto milioni di bambini che ogni anno nel mondo nascono con una delle settemila malattie genetiche ad oggi conosciute".

L'impegno per la ricerca medico scientifica

"È proprio dalle storie dei pazienti affetti dalle malattie genetiche rare, dalle loro storie, uniche e spesso inascoltate, che trae linfa la ricerca che sosteniamo, ed è per tutti l’impegno a migliorarla di giorno in giorno. Ricordiamoci che la rarità di una malattia non può giustificare disinteresse, e tanto meno può escludere la possibilità di una cura".

Ed è proprio notizia di questi giorni che Fondazione Telethon è la prima charity in Italia responsabile della produzione e della distribuzione di un farmaco. "Sarà uno sforzo eccezionale, ma per Telethon ogni singola vita conta, e non possiamo permettere che i bimbi affetti dalle malattie genetiche rare vengano lasciati soli".

Il programma della giornata

Un importante appuntamento proposto da Lake Como Boat a favore di Telethon è previsto a Varenna domenica 22 ottobre dalle ore 10 alle ore 18 presso il pontile pubblico sito proprio nel centro della passeggiata. Per tutti la possibilità unica di ammirare Varenna dal lago, da sempre il borgo lombardo per eccellenza degli innamorati, appunto a bordo di questi particolarissimi motoscafi di Lake Como Boat. Offerta poi da Collection Hotel Varenna ci sarà la possibilità anche di visitare anche Villa Cipressi famosa per i suoi magnifici giardini. Infine un ulteriore regalo per tutti i partecipanti: un cesto a sorpresa offerto da Alma Bistrot. Tutto questo per una donazione minima di 30 euro interamente devoluti alla ricerca medica di Telethon.

Il grazie ai comandanti Davide e Luca

"Un grande grazie va a Lake Como Boat società da sempre impegnata con i sui mezzi a rendere speciale un momento particolare della nostra vita - aggiungono Renato Milani e Gerolamo Fontana - Si ringraziano in particolare i comandanti Davide e Luca per l’originalità dell’idea e per la sensibilità dimostrata verso le malattie genetiche rare. Si ringrazia il Comune di Varenna sempre attento alle tematiche sociali e per aver contribuito alla buona riuscita di questo evento". In caso di pioggia l’evento sarà rinviato a domenica 29 ottobre agli stessi orari. "Vi aspettiamo numerosi per questa proposta unica nel suo genere".