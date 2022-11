Il Centro Fotografico Gianni Anghileri, con la collaborazione dell'Assessore alla Cultura Marcello Butti,

è lieto di presentare una serata di immagini con Giuditta Scola.

Appassionata fin da giovane di fotografia e montagna, in età matura Giuditta ha scoperto il fascino del camminare da pellegrina sui sentieri contrassegnati dalla presenza di uomini in ricerca: un'esperienza che ha sentito subito il bisogno di raccontare per non tenere per sè i sentimenti e le emozioni che l'hanno accompagnata nei suoi viaggi.

Giuditta presenterà il Cammino Francese: da Saint Jean Pied de Port a Santiago "Tra terra e oceano", accompagnando le sue immagini con un racconto coinvolgente ed emozionante.

Il Cammino di Santiago con i suoi oltre 800 km è il pellegrinaggio più famoso e tra i più antichi del mondo. L'evento si terrà presso l'Auditorium "Mauro Panzeri" del Centro Fatebenefratelli a Valmadrera, venerdì 4 novembre alle ore 21. Ingresso Libero.