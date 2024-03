Trekking urbano del patrimonio storico-ambientale del rione di Laorca, chiamato 'Alla scoperta delle nostre radici…', organizzato dal Gel in collaborazione con LaorcaLab e in programma per sabato 23 marzo 2024.

Il ritrovo è previsto alle ore 15.40 presso la Sede del Gel all'Oratorio di Laorca (Via Spreafico 10, Lecco).

Al termine del tour, aapericena presso la Casa di Quartiere di LaorcaLab (Corso M.S. Gabriele 81, Lecco).

Il costo totale del trekking e dell'apericena è di 10 europer i Soci Gel, 12 euro per i non Soci, 5, euro per i bambini minori di 14 anni non Soci e gratuito per i bimbi già tesserati.

Le prenotazioni si ricevono (fino a esaurimento dei 30 posti disponibili) in sede, via mail all'indirizzo info@gel-laorca.org o con un messaggio al 320 4161590.