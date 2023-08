Tributo ai Queen al Lake Como Varenna festival

Decimo appuntamento per il Lake Como Varenna Festival, giunto alla quarta edizione. Questa volta il pubblico potrà applaudire il "Queen tribute show" dei MerQury Legacy in programma nella serata di sabato 5 agosto. Il concerto, a ingresso libero, si terrà alle ore 21.15 nella centralissima piazza San Giorgio (in caso di maltempo nella sala polifunzionale di Via Roma). I Mercury legacy hanno collaborato con tantissimi musicisti italiani e stranieri tra i quali Jovanotti, Marco Masini, Annalisa Minetti e Joe Squillo. Questo il team: Fabio Privitera, voce; Danny Conizzoli chitarra, basso e voce; Cristian Comizzoli chitarra, basso e voce; Moreno Antonetti batteria e voce.

La band MerQury Legacy

La MerQury Legacy nasce nel 2011 come Tributo ai Queen grazie alla passione che accomuna i quattro musicisti. In queste vesti hanno solcato tantissimi palchi in tutto il territorio italiano, senza tralasciare comunque la Svizzera, la Francia e la Romania. Nel 2018 la 20th Century Fox li ingaggia per aprire con un loro concerto la proiezione al cinema Colosseo di Milano l'anteprima del lungometraggio "Bohemian Rhapsody", esibizione che ha ottenuto i consensi di tutti i media partecipanti all'evento. Nonostante le grandi soddisfazioni ottenute con il tributo, la band ha sempre avuto voglia di esprimersi con idee musicali proprie e pubblica su tutte le maggiori piattaforme digitali a raccolta dal titolo "Do You Believe Us?" con quattro brani inediti.