Un sorso di jazz: “L’era dello swing”

l 17 aprile alle ore 19.30, presso la Casetta di Montevecchia, la ProLoco ProMontevecchia terrà la terza sessione di un percorso guidato didattico-musicale dedicato al jazz: “L’era dello swing”.



L’obiettivo è quello di far avvicinare al jazz anche i non esperti, non solo i jazzofili. Per cui le performance dei musicisti - un quintetto formato da noti artisti italiani “di lungo corso” -, saranno accompagnate da commenti e spiegazioni, oltre ad un’esibizione di ballerini swing, al fine di facilitarne una miglior comprensione e contestualizzazione storico-musicale.



Non mancherà il classico aperitivo, accompagnato dalla degustazione di prodotti locali.