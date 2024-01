Torna la fiaccolata al Monte Linzone, tra poesia e panorami spettacolari

Prezzo non disponibile

Torna la spettacolare fiaccolata sul Monte Linzone. Dopo il successo dello scorso anno con circa 100 partecipanti, l'iniziativa verrà proposta sabato prossimo 27 gennaio su iniziativa di Oliviero Bravi del ristorante La Cantinetta di Valcava. Il ritrovo è previsto proprio qui, nel locale situato nella località montana di Torre De' Busi, alle ore 18.

Il gruppo partirà poi alla volta del Monte Linzone, dalla cui vetta, a circa 1.400 metri di altezza, si può ammirare un panorama fantastico. Insieme alla fiaccolata anche vin brulé e rinfresco, con rientro per la cena sempre alla Cantinetta. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamare il numero 035 785020. (Clicca qui per vedere alcune spettacolari foto scattate durante la precedente edizione).