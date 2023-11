Il villaggio di Natale con bancarelle, zampognari e polenta

Anche per le festività 2023 torna "Natale in Valle", la rassegna degli eventi natalizia di Valgreghentino. Un ricco calendario - concerti, tombolata, mercatini e tanto altro - da venerdì 1° dicembre fino al giorno dell'Epifania è stato organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco e le associazioni del paese.

Tra i primi appuntamenti spicca il villaggio di Natale, in programma sabato 2 dicembre. "Vi aspettiamo dalle ore 14 presso il polo scolastico per il consueto appuntamento con il Villaggio di Natale - spiegano i promotori - troverete bancarelle, gonfiabili, laboratori per bambini, taragnata e tanto altro". Previsti anche mercatini, giochi, frittelle, zucchero filato, polenta e merenda per tutti.

Dalle 15 entreranno poi nel vivo i laboratori natalizi per bambini, mentre alle 17 avrà luogo l'accensione dell'albero delle associazioni e la presentazione della capanna con la Natività. La festa sarà allietata dalla musica degli zampognari dei Picétt del Grenta, a seguire panettone e vin brulè.