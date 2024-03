Un grande classico fa ritorno in città. Di giallo e azzurro si tingerà per l’ottava volta la città di Valmadrera. La Valma Street Block ritorna il 6 aprile nella frazione Parè, in una cornice spettacolare tra il lago e la montagna, aprendo così le porte della città a 400 climber che si cimenteranno in 40 postazioni boulder. Brevi ma intesi movimenti di arrampicata, protetti da materassi e dall’attenta supervisione dei giudici presenti su ogni postazione che convalideranno il raggiungimento della stessa. Finestre, cornicioni, colonne e muri sono i protagonisti di questo evento che per la prima volta si è svolto nel 2015 grazie all’idea di 7 giovani valmadreresi. Oggi la manifestazione, grazie all’impegno di tutto lo staff e dal sostegno degli sponsor, è diventata un’attrattiva per tutti gli arrampicatori del nord Italia e non solo. Infatti, la gara attira anche diversi stranieri.

La VSB come viene chiamata è sostenuta dalle società CAI e OSA Valmadrera, associazioni legate alla montagna, con il sostegno dell’AVIS. Il programma collaudato negli anni è sempre lo stesso. Inizio della gara ore 13.30, chiusura dei blocchi alle 18.00 ed a seguire le finali tra gli atleti che hanno concluso il maggior numero di prove. Dopo le premiazioni come da tradizione il concerto presso il pratone di Parè, zona lago. Novità di quest’anno sono le iscrizioni online attraverso una piattaforma, posti andati sold out in sole due settimane. I quali sono occupati per il 38% da donne, la percentuale più alta di tutte le edizioni fin qui svolte. La Valma Street Block non è solo una gara sportiva dove servono forza ed equilibrio ma è soprattutto una festa, un raduno di appassionati di tutte le età dove divertimento e amicizia non mancano. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 13 aprile. Climbers vi aspettiamo!

Per maggiori informazioni visitate il sito: https://www.cai.it/sezione/valmadrera/attivita/valma-street-block-2024/

Valma Street Block 2024: il programma

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

11:30 – pratone di Parè (Valmadrera): Ritiro pacco gara

13:30 – in ogni postazione VSB: Inizio gara

18:00 – in ogni postazione VSB: Fine gara

18:15 – pratone di Parè (Valmadrera): Fine riconsegna tessere



A seguire:

Finali e premiazioni

21:00 – pratone di Parè (Valmadrera): Concerto del gruppo “Scramble & the cats”, realizzato grazie alla collaborazione con l’AVIS di Valmadrera



ISCRIZIONI

Le iscrizione sono aperte dal 6 marzo 2024 fino al 2 aprile 2024 alle ore 18:47. L’iscrizione deve essere effettuata tramite il sito Kronoman, il pagamento avverrà sul sito Kronoman tramite carta di credito/debito/Paypal.

L’atleta verrà considerato iscritto a tutti gli effetti quando avrà regolarizzato il pagamento. Solo quando il pagamento è stato regolarizzato ed è stato caricato sulla piattaforma Kronoman il modulo di iscrizione debitamente compilato l’atleta avrà il proprio posto riservato.

In caso di mancata partecipazione, l’importo non verrà né rimborsato né trasferito all’anno successivo.

I passaggi gara più esposti saranno protetti con crash-pad e materassi a cura degli organizzatori, per i rimanenti si consiglia di portare il crash-pad personale.

In più quest’anno gli atleti avranno la possibilità di noleggiarli allo stand dell’azienda Brazz.

I partecipanti minorenni saranno ammessi alla gara solo se accompagnati da un genitore.

REGOLAMENTO COMPLETO

Regolamento VSB 2024

POLIZZA INFORTUNI AGGIUNTIVA

Per i NON iscritti CAI, è possibile sottoscrivere una polizza infortuni aggiuntiva, valida per il giorno della manifestazione, con le seguenti caratteristiche:

Massimali Combinazione A:

Caso morte € 55.000,00

Caso invalidità permanente € 80.000,00

Rimborso spese di cura € 2.500,00 (Franchigia € 200,00)

Premio al giorno per persona: € 8,40

IN CASO DI MALTEMPO LA MANIFESTAZIONE VERRA’ RIMANDATA A SABATO 13/04/2024