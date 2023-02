"Colpi di maschera", lo show teatrale per carnevale

"Colpi di maschera" a Valmadrera. Il Comune organizza uno spettacolo teatrale (ad accesso gratuito) in occasione del carnevale, in collaborazione con Artesfera di Valmadrera e l’associazione La Semina di Merate. Sul palco saliranno gli attori della compagnia Onirica Poetica Teatrale di Bergamo. L'appuntamento è in programma per venerdì 24 febbraio alle ore 21 presso il cinema teatro Artesfera.

"Lo spettacolo - spiega l’assessore a Cultura e Giovani, Marcello Butti - vuole essere un omaggio alla commedia dell’Arte goldoniana, modernizzata e rivisitata in chiave popolare. È uno spettacolo di indubbia qualità e originalità, ma al tempo stesso godibile e divertente". Butti anticipa così la trama dello spettacolo: "Nella locanda gestita da Colombina, moderna imprenditrice, fervono i preparativi per una cena a cui il pubblico in sala è convenzionalmente atteso come commensale. Arlecchino e Brighella, tuttavia, hanno dimenticato di preparare le portate per la suddetta cena, per cui si rende necessaria un’imprevista attesa di un’oretta prima che i piatti possano essere serviti..."

"Colpi di Maschera - precisa inoltre l’assessore - è un testo tratto da un canovaccio ottocentesco della tradizione burattinesca, nasce dall’esigenza di avvicinare il pubblico contemporaneo alla Commedia dell’Arte. Buon carnevale! spero di trascorrerlo con un pubblico numeroso". Lo show di venerdì 24 febbraio è prodotto dalla Compagnia Tiberio Fiorilli, questo il Cast artistico: Rosanna Cassano (Colombina, Servillak), Nicola Adobati (Arlecchino, Re Abdalà, fantasma), Domenico Piscopo ( Brighella, Pantalone, Servo). Regia e scene: Domenico Piscopo e Nicola.