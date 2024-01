Salute, movimento e mangiare sano in cattedra all'università della terza età

Si svolgerà a Valmadrera, presso il centro culturale Fatebenefratelli in via Roma 31, un incontro sul tema della promozione della salute in termini di movimento e alimentazione sana. L’iniziativa si inserisce nel ciclo di appuntamenti dell’Università della terza età “Uni3” curato dall’assessore ai Servizi sociali Rita Bosisio (nella foto) e vedrà la partecipazione di 3 professionisti di Ats Brianza che illustreranno alcune iniziative in corso dedicate agli over 60. L'appuntamento è per mercoledì 10 gennaio 2024 dalle ore 15 alle 17.

I relatori

Saranno presenti Silvia Celada, medico dello sport e direttore della struttura Promozione della salute e Fattori di Rischio comportamentale, la dietista Manuela Milani, della struttura Igiene alimenti nutrizione e la dottoressa Giovanna Pianta, struttura Progetti strategici.

Durante il pomeriggio si parlerà di Active 3, un progetto innovativo promosso da Politecnico con la partecipazione dell’Agenzia di tutela della salute che prevede soluzioni tecnologiche, educative e strumentali per rendere accessibile a tutti, bambini, adulti, anziani, in differenti condizioni di salute (sani, fragili, disabili), uno stile di vita attivo e quindi un miglioramento del proprio benessere e della qualità della vita. Ats Brianza sta quindi cercando volontari per lo studio di una piattaforma di coaching del movimento: persone nella fascia 60-80 anni che attualmente si muovono poco, ma che desiderano iniziare a fare attività motoria.