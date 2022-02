"I Promessi Sposi" in dialetto con il professor Scotti

"I Promessi Sposi" e il dialetto salgono in cattedra a Valmadrera. Come illustrato dall'assessore ai Servizi sociali Rita Bosisio, il prossimo incontro dell'Università della terza età “UNI3” vedrà come relatore il professor Gianfranco Scotti, uno dei massimi studiosi e cultori della storia dei dialetti lombardi, dell'arte e della storia locale, che proporrà alcune letture dalla sua pubblicazione "I Promessi Sposi - Storia milanesa del secul XVII vultaa in dialètt de Lècch". L’incontro si terrà giovedì 24 febbraio alle ore 15:00 presso la sala auditorium del Centro culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.

Il relatore e i suoi lavori

Gianfranco Scotti è tra i più conosciuti esperti nel campo dei dialetti lombardi. Nel 1959 fonda con altri giovani a Lecco il Civico Seminario Manzoniano e di Arte Scenica, una scuola di recitazione e di formazione teatrale che nell'arco di dieci anni ha preparato al teatro molte decine di giovani, alcuni dei quali hanno poi scelto la carriera professionale nel teatro. Ha partecipato e partecipa a molte iniziative teatrali del territorio lecchese.

Collabora a periodici locali occupandosi prevalentemente di temi culturali legati alla vita della sua città. Fino al 1990 è stato funzionario del Comune di Lecco in qualità di Segretario del Sindaco e quindi di Capo Ufficio Stampa. È redattore, dalla fondazione nel 1978, della rivista di studi storici "Archivi di Lecco". Dal 1985 al 2014 è stato Capo della Delegazione lecchese del Fondo Ambiente Italiano. Da alcuni anni è Consigliere dell’Associazione “Famiglia Meneghina” di Milano. Da oltre trent'anni organizza eventi sulle opere di Carlo Porta e di altri poeti lombardi.

La traduzione integrale in dialetto lecchese dell'opera di Manzoni

Nel 2013 Gianfranco Scotti ha portato a termine la traduzione integrale in dialetto lecchese dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. In questo modo il noto professore lecchese ha ridato a Renzo, a Lucia e agli altri personaggi la loro lingua, permettendo al lettore di riscoprire l’opera immortale del Manzoni attraverso nuove coloriture linguistiche. Proprio "I Promessi Sposi - Storia milanesa del secul XVII vultaa in dialètt de Lècch" sarà l’opera di riferimento in questo nuovo incontro dell'Università della terza età “UNI3”.

(Nella foto un'immagine dei Promessi Sposi "trasformati" anche in fumetto).