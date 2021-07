Musica e mostra naif a Varenna

Entra nel vivo a Varenna il calendario degli eventi in programma per agosto. Martedì 3 alle ore 21 a Villa Cipressi si terrà il concerto jazz all'interno del festival "Tra Lago e Monti", mentre sabato 7 in piazza San Giorgio verrà proposto uno spettacolo di canzoni anni Sessanta e Settanta in versione acustica. Terzo appuntamento mercoledì sera 11 agosto con i Tre Tenori. Sempre piazza San Giorgio ospiterà poi sabato 14 agosto alle 21 il concerto della Semposs Rock Band che proporrà musica rock anni Sessanta e Settanta, con brani di autori italiani e stranieri.

La quinta iniziativa della rassegna è poi in programma per la serata di venerdì 20 con un'altra proposta del festival "Tra Lago e Monti" - Argentina Fusion - che si terrà sul sagrato della chiesa di San Giovanni. Da segnalare infine la 51° edizione della mostra di arte naif "Un abbraccio di emozioni a colori" che sarà allestita nella chiesa di Santa Marta dal 21 agosto al 12 settembre. La rassegna di eventi è sostenuta dal Comune di Varenna.

