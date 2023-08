Aspettando Ferragosto a Varenna

Musica nella perla del Lario aspettando Ferragosto. In occasione dei festeggiamenti per il Ferragosto 2023, dj Barria insieme alla sua crew di Dj e collaboratori si esibiranno in piazza San Giorgio a Varenna. L'appuntamento è per lunedì 14 a partire dalle ore 22.

Per l'occasione, lo spazio della piazza verrà allestito con palco e service audio/luci con effetti discoteca, per rendere l'esibizione ancora più suggestiva e coinvolgente. Il countdown fino alla mezzanotte sarà scandito dai rintocchi della musica dei dj che spazia dalle hit dance, commerciale, house ma anche anni 80/90 e musica italiana attuale. L'ingresso è libero.